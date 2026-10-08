MINORENNI, MA GIA’ SPACCIATORI. LA DROGA CONTINUA A ROVINARE TANTI GIOVANI E LE LORO FAMIGLIE. UN NUOVO CASO NEL SALENTO: RAGAZZO DI 15 ANNI

(Rdl) _________________ Preoccupa, messo in risalto dalla cronaca nera degli ultimi mesi nel Salento, il crescente coinvolgimento di minori nei traffici di droga, che continua a rovinare tanti giovani e le loro famiglie. Da tossicodipendenti, a spacciatori, è un attimo.

Ieri sera a Cursi i Carabinieri di Maglie, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato un gruppo di giovani stazionare in strada, fra cui un giovane del posto, identificato poi in un minorenne di 15 anni, sorpreso proprio mentre era intento a confezionare una sigaretta artigianale. Decisi a confermare i sospetti maturati, i Carabinieri sono prontamente intervenuti per effettuare un controllo approfondito.

La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire all’interno del marsupio in suo possesso circa 30 grammi complessivi di sostanza verosimilmente stupefacente del tipo hashish, già suddivisi in 9 dosi e un tocco unico, probabilmente pronti per essere immessi nel circuito dello spaccio locale. Inoltre hanno rinvenuto un bilancino di precisione, presumibilmente utilizzato per il dosaggio della sostanza e un coltello a serramanico.



Alla luce dei gravissimi elementi raccolti, il minorenne è stato arrestato in flagranza di reato. Si trova ora nel Centro di Prima Accoglienza dell’Istituo Penale per Minorenni di Lecce, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni.

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LA RICERCA nel nostro articolo del 22 settembre scorso

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