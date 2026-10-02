LA POLIZIA DI STATO DI LECCE SCOPRE CHE UN PACCO SPEDITO TRAMITE CORRIERE CONTENEVA DROGA E ARRESTA IL DESTINATARIO, UN GIOVANE DI TARANTO
(Rdl) _________________ Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Lecce – la notizia è stata resa nota questa mattina dalla Questura – ha dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un giovane di 26 anni residente in provincia di Taranto.
Il provvedimento restrittivo, richiesto ed ottenuto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, è scaturito da un’attività di indagine condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Lecce a seguito del rinvenimento di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.
I fatti risalgono allo scorso 31 luglio, quando un pacco sospetto era stato rinvenuto presso la sede di Lecce di una nota società di spedizioni: infatti, presentava un taglio laterale, tale da consentire di intravedere, all’interno della scatola, diversi panetti di hashish, unitamente a una cassa musicale portatile e a rimasugli di caffè in polvere.
Gli accertamenti immediatamente avviati dalla Squadra Mobile hanno consentito di appurare che all’interno del pacco erano effettivamente presenti complessivamente 10 kg di hashish.
L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lecce, è proseguita attraverso l’acquisizione e l’analisi di elementi utili alle indagini, tra cui le immagini dei sistemi di videosorveglianza, che hanno permesso agli investigatori di individuare il destinatario del pacco, compiutamente identificato a seguito di mirati approfondimenti investigativi, in un giovane della provincia di Taranto.
Secondo l’ipotesi investigativa, il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto sarebbe stato destinato allo spaccio.
Gli elementi raccolti dalla Polizia di Stato sono stati quindi trasmessi alla Procura della Repubblica di Lecce, che ha richiesto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico nel comune di residenza del giovane.
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