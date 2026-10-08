IL DEGRADO DELLA VILLA COMUNALE DI LECCE, BLITZ DELLE FORZE DELL’ORDINE

Comunicazione istituzionale della Prefettura di Lecce _____________

Nella mattinata odierna, in linea con le determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Natalino Manno, è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto, coordinato dal Questore Giampietro Lionetti, presso la Villa Comunale di Lecce.

​L’operazione, finalizzata al ripristino della legalità e alla prevenzione dei reati in un’area sensibile della provincia, ha visto l’impiego coordinato e congiunto della ​Polizia di Stato, ​dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Lecce.

​L’attività operativa è scaturita in relazione alla perdurante presenza di individui che nelle ore notturne bivaccano all’interno dei giardini; pertanto, si è reso necessario intensificare i servizi di vigilanza e di controllo del territorio già in atto e predisporre specifici controlli al fine di restituire la sicurezza all’area.

​​L’operazione odierna si inserisce in una più ampia strategia di controlli straordinari del territorio mirata a incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini e a contrastare con fermezza ogni forma di illegalità diffusa nelle zone periferiche e sensibili della provincia salentina.

Lecce, 8 ottobre 2026

IL VICECAPO DI GABINETTO

Federico

Agli organi di stampa

Category: Cronaca