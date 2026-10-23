LA GUARDI DI FINANZA SCOPRE UN PORTO ABUSIVO A TORRE COLIMENA
Report del Reparto Aeronavale Puglia della Guardia di Finanza _________________
Le Fiamme Gialle della Sezione Operativa Navale di Taranto, con il coordinamento del Reparto Aeronavale Puglia della Guardia di Finanza, hanno eseguito un mirato intervento in materia demaniale a tutela del territorio e a contrasto dell’occupazione illegittima della fascia costiera.
L’attività ha interessato un’associazione che occupava senza averne titolo, in difformità della concessione demaniale, un ulteriore specchio acqueo di circa 4000 mq in località Torre Colimena, frazione balneare del comune di Manduria (TA).
In particolare, durante l’estate scorsa, le Fiamme Gialle avevano accertato che erano state posizionate stabilmente nell’area demaniale circa 30 imbarcazioni, risultate di proprietà degli associati, complete di sistema di ormeggio collocato sul fondale.
Dagli approfondimenti successivamente eseguiti, anche attraverso l’analisi delle foto satellitari storiche, è stata accertata l’indebita occupazione dell’area a partire dall’anno 2016.
Ai responsabili dell’associazione è stato, pertanto, contestato il mancato versamento dei canoni demaniali, dell’imposta regionale e degli indennizzi dovuti per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio per un ammontare complessivo di circa 184.000 euro.
Il Comparto aeronavale della Guardia di finanza è un fondamentale presidio delle acque territoriali ed è operativo tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24 al fine di garantire la legalità, la tutela dell’ambiente e la salvaguardia dell’economia sana del territorio.
Nulla osta A.G.: non necessario
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