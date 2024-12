GIUSTIZIA FATTA PER SIMONE RENDA

(Rdl) ________ Gli imputati latitanti, giudicati in contumacia. Ma sentenza di primo grado confermata. Si è concluso questa mattina in Corte d’Assise d’Appello di Lecce, presidente Teresa Liuni, il secondo grado di giudizio per la morte di Simone Renda, il turista leccese, 34 anni, bancario, deceduto il 3 marzo del 2007 nel carcere messicano di Playa del Carmen, due giorni dopo essere stato arrestato per disturbo della quiete pubblica.

La madre, Cecilia Greco (nella foto) si era a lungo battuta per avere giustizia.

Sono stati condannati a 25 anni di reclusione il direttore e il vicedirettore del carcere, Arceno Parra Cano e a Pedro May Balam, e il giudice di turno Hermilla Valero Gonzalez, giudice qualificatore di turno; 21 anni a due guardie carcerarie, Najera Sanchez Enrique e Luis Alberto Arcos Landeros, e a Gomez Cruz, responsabile dell’ufficio ricezione.

Erano tutti accusati a vario titolo di omicidio volontario e di torture. ________

