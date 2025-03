IL DRAMMA DELLA DROGA DIETRO UN TRAGICO OMICIDIO FAMIGLIARE

(e.l.) ____________ Il dramma della droga che rovina tanti giovani e le loro famiglie di nuovo dietro un altro tragico fatto di cronaca nera. L’altro giorno a Francavilla Fontana l’ultimo di una lunga serie di litigi fra padre e figliO con problemi di tossicodipendenza, per le continue richieste di soldi è degenerato in violenza e il genitore – questa l’accusa della Procura della Republica – lo ha accoltellato in pancia uccidendolo.

La vittima era stata portata prima all’ospedale Camberlingo e poi trasferita al Perrino di Brindisi, dove però è morta ieri sera a causa della gravità delle ferite riportate.

Il presunto responsabile, Angelo Argentina, 71 anni, è stato arrestato e si trova ora in carcere per omicidio volontario.

Il figlio Stefano aveva 44 anni.









