LA MOBILITAZIONE DEI CITTADINI TROVA CONFERME IN CONSIGLIO COMUNALE: UGENTO E’ COMPATTA NEL DIRE NO ALL’AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA

Ieri, giovedì 13 marzo 2025, alle ore 19.00, presso l’Auditorium della Scuola Secondaria di Primo Grado in Via D’Annunzio a Ugento, si è tenuto il tanto atteso Consiglio Comunale monotematico, come richiesto dal Comitato “No Burgesi”.

In un’aula gremita di cittadini, la discussione si è focalizzata sulla delibera regionale che prevede la sopraelevazione della discarica di Soccorso, situata in località Burgesi. L’incontro ha rappresentato un momento cruciale nella battaglia per la difesa ambientale della comunità.

Convocato dal Comitato “No Burgesi”, il consiglio ha visto l’approvazione unanime di una mozione che delega il Sindaco di Ugento e l’amministrazione comunale a intraprendere ogni iniziativa necessaria per contrastare la delibera della Giunta Regionale dell’11 febbraio 2025, relativa al Piano dei rifiuti.

La delibera prevede la delocalizzazione dei rifiuti ad Ugento, con l’espansione della discarica di Soccorso per 190mila metri cubi, collegata all’impianto di biostabilizzazione situato in località Burgesi. Una prospettiva che ha suscitato notevole apprensione tra cittadini e istituzioni locali.

Il Sindaco Salvatore Chiga, dopo aver introdotto la tematica e delineato la situazione attuale, ha lasciato la parola ad Antonio Nuzzo, referente del Comitato “No Burgesi”. Nel suo intervento, Nuzzo ha sollecitato una partecipazione attiva e responsabile per la salvaguardia dell’ambiente, sottolineando l’importanza della salute nelle scelte politiche. Inoltre, ha proposto l’istituzione di una consulta ambientale per risolvere in modo definitivo la questione Burgesi.

Durante la seduta, sono intervenuti, oltre al il sindaco, i consiglieri di minoranza del Comune di Ugento, gli amministratori di Presicce-Acquarica, Salve e Taurisano, e i consiglieri regionali di opposizione Dino Basile, Paolo Pagliaro e Cristian Casili. Tutti hanno espresso una ferma opposizione alla sopraelevazione della discarica, sottolineando i gravi rischi ambientali e sanitari per la zona.

Il Consiglio Comunale di Ugento, all’unanimità, ha votato a favore dell’impugnazione della delibera regionale davanti al Tar, ribadendo il proprio impegno per la tutela del territorio.

Anche i cittadini hanno partecipato attivamente al dibattito, manifestando il proprio dissenso verso il progetto di ampliamento della discarica.

Nel primo pomeriggio, il consiglio comunale era stato preceduto da un incontro a Palazzo dei Celestini, durante il quale la consulta ambientale della Provincia di Lecce ha ricevuto le proposte delle associazioni ambientaliste sulla questione rifiuti. Nel corso dell’incontro, è stato richiesto alla Provincia una posizione chiara e un impegno concreto sul problema rifiuti.

In questa occasione, il sindaco di Ugento Salvatore Chiga ha accolto la proposta avanzata da quello di Corigliano, Dina Manti, per convocare un’assemblea dei sindaci finalizzata a definire la posizione di ogni amministratore provinciale sulla questione.

Nel frattempo, il Comune di Presicce-Acquarica ha annunciato che oggi convocherà la Conferenza dei Capigruppo, estendendo la partecipazione ai rappresentanti dei Comuni di Salve, Taurisano e Morciano di Leuca, con l’obiettivo di concordare una linea comune e un’iniziativa condivisa. Nel frattempo,

il Comitato “No Burgesi” ha ribadito che non fermerà le proprie attività e che nuove iniziative sono in programma nei prossimi giorni.

Questa mobilitazione rappresenta un’importante tappa nella lotta contro l’inquinamento e per la difesa dell’ambiente, dimostrando il valore della partecipazione attiva e della collaborazione tra cittadini e istituzioni per il bene comune.

