UNA GIGANTESCA ‘MISTERY BOX’ IN CENTRO A LECCE CATTURA L’ATTENZIONE DEI PASSANTI: LA SORPRENDENTE INIZIATIVA DI MALDARIZZI AUTOMOTIVE PER IL LANCIO DI SKODA ELROQ

15 marzo 2025 – Non capita tutti i giorni di vedere un’enorme scatola di legno in piazza Mazzini, nel cuore pulsante di Lecce. Eppure, proprio questo è accaduto, suscitando curiosità e stupore tra i passanti, che si sono fermati a guardare, incerti su cosa si nascondesse dietro a quel misterioso container. Un’installazione artistica? Un’opera contemporanea? L’enigma si è risolto con un semplice sguardo attraverso gli oblò di vetro: dentro c’era un’auto. La nuova Škoda Elroq, il primo SUV 100% elettrico della casa automobilistica ceca, protagonista di un lancio spettacolare e innovativo.

L’idea di Maldarizzi Automotive è stata audace: utilizzare il fascino della curiosità per attirare l’attenzione su un’auto che rappresenta una vera e propria rivoluzione per il brand. Škoda Elroq è il primo modello completamente elettrico della categoria SUV compatti della marca e sfoggia un design inedito, il Modern Solid, che fonde design e funzionalità in un veicolo pensato per affrontare ogni avventura. “Be more curious, be more Elroq” recita la line di campagna di lancio del brand, quale invito a scoprire il mondo (e il prodotto) con occhi nuovi.

Con un’autonomia che supera i 560 km, interni spaziosi e una guida eccezionale, l’Elroq è pronto a conquistare sia l’ambiente urbano che i percorsi più selvaggi. Non solo: in meno di 28 minuti, grazie alla sua tecnologia di ricarica ultra-rapida, è possibile portare la batteria dal 10% all’80%, abbattendo l’ansia da colonnina elettrica.

L’installazione di questa “mistery box” rimarrà in piazza Mazzini fino a domenica 16 marzo, offrendo una preview unica del nuovo modello in casa. Elroq verrà poi ufficialmente svelato al pubblico da Maldarizzi Automotive con un evento speciale a porte aperte, che si terrà domenica 23 marzo (dalle 10:00 alle 13:00) presso lo showroom di Lecce, in viale Portogallo 16.

Category: Costume e società