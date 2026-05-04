I TRE GIORNI DELLA BELLEZZA DEI FRATI FRANCESCANI A LECCE DA VENERDI’ 8
I frati minori della Provincia di Lecce ci mandano il seguente comunicato _____________
“A piedi scalzi e occhi aperti”: Lecce diventa il cuore della Rete Francescana della Bellezza con il progetto “Kalòs”
In un’epoca segnata dalla velocità e dal consumo, i Frati Minori del Salento, in collaborazione con l’Arcidiocesi e il Comune di Lecce, in occasione dell’VIII centenario della morte di san Francesco, lanciano: “Kalòs, Rete francescana della Bellezza”.
L’iniziativa, che si terrà dall’8 al 10 maggio 2026, nasce per riscoprire il valore della cura, della fraternità e dell’ecologia integrale, trasformando il centro storico di Lecce in un laboratorio a cielo aperto dove arte, spiritualità e impegno civico si fondono in un unico cammino, connettendo tante realtà che sul territorio sono impegnate a costruire Bellezza civica, sociale e culturale.
Il programma si articola attraverso percorsi sensoriali e tematici che coinvolgono attivamente bambini, giovani e adulti in diversi luoghi simbolo della città (piazza Duomo, piazza sant’Oronzo, chiesa sant’Irene, chiesa sant’Antonio a Fulgenzio, Porta Napoli, zona 167 e altre realtà), 14 i luoghi coinvolti, 26 le associazioni che hanno aderito e riguarda:
Lo sguardo pieno di stupore
- Mostra fotografica Internazionale: La Chiesa di Sant’Irene ospita (dal 2 al 10 maggio) oltre 100 opere fotografiche dedicate al Cantico delle Creature. La mostra sarà inaugurata il 2 maggio alle 18.00.
- Mostre di sculture di legno di ulivo, mostra sui pani e mostra di dipinti di Enza Mastria.
- Creatività urbana: In Zona 167 si terrà un laboratorio di Street Art per la realizzazione di un murale su San Francesco, affiancato da visite guidate ai murales del quartiere.
- Installazioni: Piazza Duomo sarà decorata da un Tappeto Floreale da Caledda, mentre in Piazza Sant’Oronzo ci saranno gli stand laboratoriali e verrà installato il “Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto con materiali tessili di recupero, grazie a Made in carcere.
- Visite guidate: Pinacoteca R. Caracciolo & Ninfeo ‘500 di Fulgenzio della Monica, la casa museo di Francesco Spada, con gli antichi strumenti musicali.
Laboratori di ascolto e cura del territorio
- Passo lento e Suoni: Attività teatrali proposti da A.LIB.I. e laboratori musicali per bambini e adulti curati dal Centro di Cultura Popolare e da Annacinzia Villani.
- Cura: Un’azione di pulizia urbana con Plastic Free (9 maggio) e un Mini Hackathon proposto da Oikos Mediterraneo, al Convitto Palmieri per selezionare progetti di cura territoriale proposti dai giovani e connetterli con il Mediterraneo.
- Spiritualità: Momenti di preghiera e laboratori sulla Parola presso il Monastero delle Clarisse e la Chiesa di Santa Teresa.
- Volontariato: presso la Caritas parrocchialea servizio dei più bisognosi.
Saperi, Sapori e Partecipazione Civica
- Mercato e Artigianato: Porta Napoli diventerà il fulcro dell’ecologia integrale con il Mercato Sociale Contadino di Slow Food e Oltre Mercato Salento.
- Impegno Sociale: Workshop sullo sport educativo (CSI), laboratori contro i linguaggi d’odio per adolescenti e info-point sul Servizio Civile con la Comunità Emmanuel.
- Tradizione e Memoria: a Fulgenzio mostre di sculture in legno d’ulivo, mostra di dipinti di Enza Mastria, laboratori di panificazione e di autoproduzione di saponi naturali.
- Città vive: un lab sul senso della città in un viaggio tra Firenze, Gerusalemme e il pensiero di Giorgio La Pira
Seminari, conferenze, presentazioni libri
- Massimo Bray presenta “Francesco d’Assisi. Enciclopedia francescana”
- SEMINARIO – Nel nome di Francesco: ottocento anni di archivi e documenti francescani in Terra d’Otranto presso Dipartimento dei Beni culturali.
- Convegno “Francesco: quale bellezza?” con Letizia Pellegrini presso MUST.
Fulcro delle giornate saranno gli spettacoli in piazza Duomo:
- 8 maggio alle 21.00: “Il viaggio di Francesco” tratto dal romanzo La Sapenza di un povero di Eloi Leclerc, con la regia di Pino Quartullo.
- 9 maggio alle 21.00: Kalispera, spettacolo presentato da Azzurra De Razza, con la partecipazione di Massimo Donno, Benedetta Colombo “Artefacile”, Radiodervish e le Testimonianze di Luciana Delle Donne – Presidente di Made in Carcere, Fr. Matteo Brena – Presidente commissari Terra Santa, Sergio Longo – Presidente slow food, Don Angelo Cassano – Libera.
- 10 maggio dalle 9.30 alle 13.00: Kalòs in festa, con la celebrazione conclusiva, in cattedrale, presieduta dal Ministro provinciale dei frati minori fr. Massimo Tunno.
Tutte le attività e i laboratori sono gratuiti per partecipare basta accedere al sito e iscriversi:
https://www.francescanikalos.it
Email: info@francescanikalos.it
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