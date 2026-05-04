I TRE GIORNI DELLA BELLEZZA DEI FRATI FRANCESCANI A LECCE DA VENERDI’ 8

I frati minori della Provincia di Lecce ci mandano il seguente comunicato _____________

“A piedi scalzi e occhi aperti”: Lecce diventa il cuore della Rete Francescana della Bellezza con il progetto “Kalòs”

In un’epoca segnata dalla velocità e dal consumo, i Frati Minori del Salento, in collaborazione con l’Arcidiocesi e il Comune di Lecce, in occasione dell’VIII centenario della morte di san Francesco, lanciano: “Kalòs, Rete francescana della Bellezza”.

L’iniziativa, che si terrà dall’8 al 10 maggio 2026, nasce per riscoprire il valore della cura, della fraternità e dell’ecologia integrale, trasformando il centro storico di Lecce in un laboratorio a cielo aperto dove arte, spiritualità e impegno civico si fondono in un unico cammino, connettendo tante realtà che sul territorio sono impegnate a costruire Bellezza civica, sociale e culturale.

Il programma si articola attraverso percorsi sensoriali e tematici che coinvolgono attivamente bambini, giovani e adulti in diversi luoghi simbolo della città (piazza Duomo, piazza sant’Oronzo, chiesa sant’Irene, chiesa sant’Antonio a Fulgenzio, Porta Napoli, zona 167 e altre realtà), 14 i luoghi coinvolti, 26 le associazioni che hanno aderito e riguarda:

Lo sguardo pieno di stupore

Mostra fotografica Internazionale: La Chiesa di Sant’Irene ospita (dal 2 al 10 maggio) oltre 100 opere fotografiche dedicate al Cantico delle Creature. La mostra sarà inaugurata il 2 maggio alle 18.00.

La Chiesa di Sant’Irene ospita (dal 2 al 10 maggio) oltre 100 opere fotografiche dedicate al Cantico delle Creature. La mostra sarà inaugurata il 2 maggio alle 18.00. Mostre di sculture di legno di ulivo, mostra sui pani e mostra di dipinti di Enza Mastria.

Creatività urbana: In Zona 167 si terrà un laboratorio di Street Art per la realizzazione di un murale su San Francesco, affiancato da visite guidate ai murales del quartiere.

In Zona 167 si terrà un laboratorio di per la realizzazione di un murale su San Francesco, affiancato da visite guidate ai murales del quartiere. Installazioni: Piazza Duomo sarà decorata da un Tappeto Floreale da Caledda, mentre in Piazza Sant’Oronzo ci saranno gli stand laboratoriali e verrà installato il “Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto con materiali tessili di recupero, grazie a Made in carcere.

Piazza Duomo sarà decorata da un da Caledda, mentre in Piazza Sant’Oronzo ci saranno gli stand laboratoriali e verrà installato il di Michelangelo Pistoletto con materiali tessili di recupero, grazie a Made in carcere. Visite guidate: Pinacoteca R. Caracciolo & Ninfeo ‘500 di Fulgenzio della Monica, la casa museo di Francesco Spada, con gli antichi strumenti musicali.

Laboratori di ascolto e cura del territorio

Passo lento e Suoni: Attività teatrali proposti da A.LIB.I. e laboratori musicali per bambini e adulti curati dal Centro di Cultura Popolare e da Annacinzia Villani.

Attività teatrali proposti da A.LIB.I. e laboratori musicali per bambini e adulti curati dal Centro di Cultura Popolare e da Annacinzia Villani. Cura: Un’azione di pulizia urbana con Plastic Free (9 maggio) e un Mini Hackathon proposto da Oikos Mediterraneo, al Convitto Palmieri per selezionare progetti di cura territoriale proposti dai giovani e connetterli con il Mediterraneo.

Un’azione di pulizia urbana con (9 maggio) e un proposto da Oikos Mediterraneo, al Convitto Palmieri per selezionare progetti di cura territoriale proposti dai giovani e connetterli con il Mediterraneo. Spiritualità: Momenti di preghiera e laboratori sulla Parola presso il Monastero delle Clarisse e la Chiesa di Santa Teresa.

Momenti di preghiera e laboratori sulla Parola presso il Monastero delle Clarisse e la Chiesa di Santa Teresa. Volontariato: presso la Caritas parrocchialea servizio dei più bisognosi.

Saperi, Sapori e Partecipazione Civica

Mercato e Artigianato: Porta Napoli diventerà il fulcro dell’ecologia integrale con il Mercato Sociale Contadino di Slow Food e Oltre Mercato Salento.

Porta Napoli diventerà il fulcro dell’ecologia integrale con il di Slow Food e Oltre Mercato Salento. Impegno Sociale: Workshop sullo sport educativo (CSI), laboratori contro i linguaggi d’odio per adolescenti e info-point sul Servizio Civile con la Comunità Emmanuel.

Workshop sullo sport educativo (CSI), laboratori contro i linguaggi d’odio per adolescenti e info-point sul Servizio Civile con la Comunità Emmanuel. Tradizione e Memoria: a Fulgenzio mostre di sculture in legno d’ulivo, mostra di dipinti di Enza Mastria, laboratori di panificazione e di autoproduzione di saponi naturali.

a Fulgenzio mostre di sculture in legno d’ulivo, mostra di dipinti di Enza Mastria, laboratori di panificazione e di autoproduzione di saponi naturali. Città vive: un lab sul senso della città in un viaggio tra Firenze, Gerusalemme e il pensiero di Giorgio La Pira

Seminari, conferenze, presentazioni libri

Massimo Bray presenta “ Francesco d’Assisi. Enciclopedia francescana ”

” SEMINARIO – Nel nome di Francesco: ottocento anni di archivi e documenti francescani in Terra d’Otranto presso Dipartimento dei Beni culturali.

presso Dipartimento dei Beni culturali. Convegno “Francesco: quale bellezza?” con Letizia Pellegrini presso MUST.

Fulcro delle giornate saranno gli spettacoli in piazza Duomo:

8 maggio alle 21.00: “Il viaggio di Francesco” tratto dal romanzo La Sapenza di un povero di Eloi Leclerc, con la regia di Pino Quartullo.

tratto dal romanzo La Sapenza di un povero di Eloi Leclerc, con la regia di Pino Quartullo. 9 maggio alle 21.00: Kalispera , spettacolo presentato da Azzurra De Razza, con la partecipazione di Massimo Donno, Benedetta Colombo “Artefacile”, Radiodervish e le Testimonianze di Luciana Delle Donne – Presidente di Made in Carcere, Fr. Matteo Brena – Presidente commissari Terra Santa, Sergio Longo – Presidente slow food, Don Angelo Cassano – Libera.

, spettacolo presentato da Azzurra De Razza, con la partecipazione di Massimo Donno, Benedetta Colombo “Artefacile”, Radiodervish e le Testimonianze di Luciana Delle Donne – Presidente di Made in Carcere, Fr. Matteo Brena – Presidente commissari Terra Santa, Sergio Longo – Presidente slow food, Don Angelo Cassano – Libera. 10 maggio dalle 9.30 alle 13.00: Kalòs in festa, con la celebrazione conclusiva, in cattedrale, presieduta dal Ministro provinciale dei frati minori fr. Massimo Tunno.

Tutte le attività e i laboratori sono gratuiti per partecipare basta accedere al sito e iscriversi:

https://www.francescanikalos.it

Email: info@francescanikalos.it

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