ACQUA PE STA TERRA – 1 / “Te acqua nu nci nae muta e c’è tanta siccità”

RIT: Stu ritmu e’acqua pe sta’ terra

la rende fertile e face cu germoglia

te tanti anni lu seme te la musica

ca a quai a pijatu e de chiui sempre se radica

Stu ritmu e’acqua pe sta’ terra

la rende fertile e face cu germoglia

te tanti anni lu seme te la musica

ca a quai a pijatu e de chiui sempre se radica

FAB: Stae alle radici te sta terra comu na storia antica

cu allevia le sofferenze la musica serve ancora

comu na pizzicata te li cantanti te na fiata

moi nui cu nauru ritmu ma cu la stessa parola

sai ca quista e’ l’ambizione realtà pe stu vagnone

la musica me istruisce pe la vita e’ na lezione

le tice fiacche e bone la sai can u se tene

sta musica e’ la coscienza te ci ene cu se esprime

RIT: Stu ritmu e’acqua pe sta’ terra

la rende fertile e face cu germoglia

te tanti anni lu seme te la musica

ca a quai a pijatu e de chiui sempre se radica

Stu ritmu e’acqua pe sta’ terra

la rende fertile e face cu germoglia

te tanti anni lu seme te la musica

ca a quai a pijatu e de chiui sempre se radica

FED: selvaggiu ete lu stile ca li sound boy amanu

Selvaggiu ritmu pe li dj ca mpunnanu

Selvaggiu suonu pe le fimmene ca zumpanu

Intra la danza tutti quistu olenu

Selvaggiu lu stile meiu quiddrhu ca oiu

Perche sulu cussi se libera lu dj quannu punna selvaggiu

Ma cu nu messaggiu ancora chiu’ saggiu

Te ci stae allu controllu e usa sempre l’imbrogliu

Ma quannu zumpamu ballamu nu ne cumannanu

Quannu punnamu bruciamu iddrhi ca ne ingannanu

Quista e’ la musica te li dj ca nu se mennenu

Perche sulu cussi selvaggi sentimu liberu l’animu

FER: te acqua nu nci nae muta ma basta na goccia

Ca scava la roccia e lassa na traccia

Comu na rima paccia ca te dduma la miccia

E nu sorrisu brilla e me se illumina a nfaccia

te acqua nu nci nae muta e c’è tanta siccità

ca crea tanta povertà percè quista è la realtà

ci se sbatte e face buenu ci crea malvagità

ma ci sienti stu messaggiu te sicuru qualche cosa cambierà

FAB: Sai ca sta musica porta notizia ci nae sempre una frisca

Comu ieu intra stu casu suntu ieu lu giornalista

Ha turnatu lu sud sound system cu nauru ritmu spaccapista

Su nvitati vagnuni e vagnone tutti culla capu frisca

FED: selvaggiu ete lu stile ca li sound boy amanu

Selvaggiu ritmu pe li dj ca mpunnanu

Selvaggiu suonu pe le fimmene ca zumpanu

Intra la danza tutti quistu olenu

RIT: Stu ritmu e’acqua pe sta’ terra

la rende fertile e face cu germoglia

te tanti anni lu seme te la musica

ca a quai a pijatu e de chiui sempre se radica

