GIOVANE DI CAVALLINO ARRESTATO PER DROGA VICINO A UNA DISCOTECA

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio, i Finanzieri del

Comando Provinciale di Lecce hanno svolto, nel capoluogo salentino, mirate attività finalizzate a

contrastare il diffuso fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione ai principali luoghi di attrazione per i giovani.



In tale contesto, nei giorni scorsi, durante un posto di controllo nei pressi di una discoteca del

capoluogo, le unità specializzate ‘Baschi Verdi’ del Gruppo della Guardia di Finanza di Lecce hanno sottoposto a controllo un’autovettura con a bordo due soggetti salentini, uno dei quali, il passeggero, tentava invano di disfarsi di 8 dosi preconfezionate di ‘cocaina’.



Venivano, pertanto, estese le attività di perquisizione presso l’abitazione del soggetto trovato in

possesso dello stupefacente, dove venivano rinvenute ulteriori 30 dosi di cocaina, 9 di hashish e 33 di marijuana, confezionate per diversa tipologia e peso, un bilancino di precisione e circa 1.800 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività di spaccio, il tutto sottoposto a vincolo penale.

Il soggetto, sentito il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, veniva tratto agli arresti domiciliari per ipotesi di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché violenza e minaccia a pubblico ufficiale, mentre il conducente dell’auto veniva segnalato, in stato di libertà, per porto abusivo di arma bianca atta ad offendere.



L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti messo a punto dalla Guardia di Finanza di Lecce ed evidenzia il costante impegno delle Fiamme Gialle nell’azione di repressione della commercializzazione e dell’utilizzo di sostanze stupefacenti, per la salvaguardia della legalità e la tutela della salute dei cittadini.

AGGIORNAMENTO della redazione di leccecronaca.it

La persona arrestata è Sandro Colaci, 34 anni, di Cavallino.





