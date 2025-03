JANNIK SINNER PRONTO A TORNARE PER VINCERE IL GRANDE SLAM

Anche se dal 9 febbraio 2025 non sta disputando alcun torneo per via della squalifica in seguito al caso Clostebol, Jannik Sinner non solo sta pianificando il suo ritorno col botto, ma continua a restare il favorito nel palinsesto bet grazie ai 10330 punti accumulati nel Ranking ATP, che non solo domina incontrastato al primo posto, ma presenta un vantaggio infinito di quasi 3000 punti su Zverev.

Il programma di Jannik per tornare in campo al top

La Gazzetta dello Sport ha riportato il calendario fitto di impegni per il suo ritorno in campo. Anche se sta ancora organizzando tutto insieme al suo nuovo team, Sinner ha in programma di partecipare agli Internazionali di Roma, all’ATP di Amburgo e poi al Roland Garros, una scelta strategica dietro cui c’è un motivo ben preciso.

Il programma atletico dell’altoatesino numero 1 al mondo prevede un rientro in campo prima a Roma e poi ad Amburgo, per testare le sue condizioni di forma e non arrivare al Roland Garros senza un po’ di rodaggio. Di conseguenza, l’obiettivo non dichiarato ma evidente (come una sottotrama) è quello di puntare al Grande Slam.

Cambio del team: una mossa significativa

Sempre la Gazzetta, riporta tutte le info che riguardano il cambio di management di Sinner, affidato oggi all’amico Vittur di Avima, società che curava già la comunicazione, che aiuterà il campione nella rivoluzione totale sia dell’immagine che degli sponsor.

Il rapporto con lo staff precedente si è concluso con un ringraziamento ufficiale a Lawrence Frankopan.

Oltre 40 settimane consecutive al numero 1 del Ranking ATP mettono Sinner alla pari di Andy Murray, l’obiettivo è quello di arrivare a superare le leggende della Big 3 Nadal, Djokovic e Federer prima in questi record all time e poi negli Slam.

Il caso Clostebol gli allenamenti fino al 13 aprile 2025

Dopo le prime perplessità riguardo il caso Clostebol che aveva determinato la squalifica, la perplessità del mondo del tennis era particolarmente grande. Tuttavia, la International Tennis Integrity Agency ha chiarito che sia il tennista che il suo team non hanno violato le norme.

Durante questo periodo di squalifica, Sinner non potrà allenarsi in strutture ufficiali fino al 13 aprile 2025, infatti, questa imposizione ha costretto Jannik a riadattare la sua preparazione atletica allenandosi con sparring partner selezionati e solo in campi privati, l’obiettivo è quello di arrivare al Roland Garros in perfetta forma, in modo da dominare sia in campo sia le quote tennis sul Grande Slam 2025, suo grande obiettivo.

Il numero 1 del ranking sta affrontando con determinazione e resilienza una situazione che avrebbe abbattuto la maggior parte dei tennisti, pianificando ogni dettaglio per il suo ritorno in campo. Il nuovo management conferma tutta la volontà di tornare al top e di lasciare un segno nella storia del tennis: intanto, Jannik Sinner è già l’italiano più vincente nella storia di questo sport.

Quali sono le vittorie di Sinner fino a oggi?

Il numero 1 del tennis ha vinto 3 Slam, 1 ATP Finals, 4 ATP Masters 1000, 5 ATP 500 e 6 ATP 250: può bastare? No, per Sinner non basta mai.

