“Il Reparto Prevenzione Crimine di Lecce non chiuderà”. LA SODDISFAZIONE E I RINGRAZIAMENTI DEL SINDACATO POLIZIA

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Il Sindacato Italiano Appartenenti Polizia – Segreteria Provinciale di Lecce – ci manda il seguente comunicato __________

In riferimento alla vicenda del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce

Desidero esprimere, a nome mio e dell’intera Segreteria Provinciale SIAP di Lecce, grande soddisfazione per l’esito positivo conseguito in merito alla paventata chiusura del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce ed un particolare Ringraziamento al Presidente Nazionale del SIAP, Dott. Francesco Tiani per tutta la determinazione e la lungimiranza operativa volta alla risoluzione dell’annosa vicenda.

L’attenzione mediatica e la significativa pressione istituzionale esercitata nelle ultime settimane, cui abbiamo contribuito in maniera determinata e convinta, hanno prodotto un risultato di straordinaria rilevanza: il Ministero dell’Interno, nella giornata di ieri, ha ufficialmente rivisto la propria posizione, scongiurando la soppressione non solo del Reparto di Lecce, ma dell’intero assetto dei Reparti Prevenzione Crimine operanti in Puglia e in altre aree strategiche del Paese.

Un passo indietro che è, in realtà, un grande passo avanti per la sicurezza dei territori, per la dignità professionale delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, e per l’interesse generale delle nostre comunità.

Colgo l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento a tutte e tutti coloro che, a vario titolo, hanno sostenuto questa battaglia: colleghi, rappresentanti istituzionali ed alle associazioni Insieme abbiamo dimostrato che, quando si fa rete nel rispetto dei ruoli e delle funzioni, si possono raggiungere traguardi significativi a tutela del Sud e dei suoi contesti più esposti.

Il Reparto Prevenzione Crimine di Lecce non chiuderà. Ma soprattutto, oggi si afferma il principio che la sicurezza non può essere oggetto di meri calcoli numerici o logiche di razionalizzazione cieca. La sicurezza è un diritto e va garantita, con visione, rispetto e responsabilità.

Lecce 21 Marzo 2025

Gianluigi CASCIARO

Segretario Generale Provinciale SIAP Lecce

Category: Cronaca, Riceviamo e volentieri pubblichiamo