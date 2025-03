A LECCE COSTRUZIONI E LAVORI SI SA QUANDO INIZIANO, MA NON SE FINISCONO

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. L’associazione Sportello dei Diritti ci manda il seguente comunicato __________

Viaggio nel degrado del centro di Lecce: il rudere di viale Rossini. Gli scheletri di cemento di cantieri abbandonati da anni anche sulla circonvallazione. I cittadini denunciano e lo “Sportello dei Diritti”: il comune trovi soluzioni

Prosegue il nostro “viaggio” settimanale sulle strade del degrado di una città splendida sicuramente per quanto riguarda il centro “storico” ma che poco al di fuori presenta ancora i segni, a volte ultradecennali, di un degrado che non si riesce a cancellare.

Si tratta di “pugni nell’occhio” al visitatore ma anche ai residenti che più e più volte hanno denunciato, senza essere quasi mai ascoltati, situazioni ormai incancrenite alle quali le autorità deputate non hanno saputo dare risposte. Questa volta, ci sono state postate le fotografie di quell’enorme rudere che si staglia su viale Rossini alla destra per chi proviene dalla statale Lecce – Maglie e svolta con direzione viale Japigia. Un eterno incompiuto che da circa 15 anni giace abbandonato alla mercè di topi e che sarebbe anche frequentato quale ritrovo occasionale di chiunque voglia accedervi. Quindi, anche pericoloso per ragazzini che riescano ad entrarvi.

Le foto che ci hanno trasmesso, rileva Giovanni D’AGATA, presidente dello “Sportello dei Diritti” la dicono tutta e rappresentano l’ennesimo monito per i nostri amministratori sia per i rischi per la l’incolumità dei minori che per gioco salgono all’interno che sulle scarse capacità d’intervento che gli enti possono dimostrare anche su questioni a lungo termine quali questi cantieri abbandonati che deturpano il decoro urbano che, in una città come il capoluogo salentino, non meriterebbe mai di essere così colpito.

Ora, nel raccogliere queste nuove e mai sopite lamentele, ci pare utile rinnovare l’invito ad un intervento del governo cittadino affinchè reperisca qualche soluzione ai problemi lamentati che dopo circa tre lustri merita di essere trovata.

