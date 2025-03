RUBA AL VITO FAZZI E VIENE ARRESTATO

Report della Questura di Lecce __________

LECCE: RUBA ALL’INTERNO DELL’OSPEDALE, LA POLIZIA DI STATO LO DENUNCIA E SCOPRE CHE A SUO CARICO E’ STATO EMESSO UN PROVVEDIMENTO DI CARCERAZIONE

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 49 anni poiché destinatario di un provvedimento di esecuzione. Aveva tentato un furto all’interno del V. Fazzi.

Nella giornata di ieri, una donna di 66 anni, ricoverata nel reparto di Chirurgia all’interno dell’Ospedale “V. Fazzi” di Lecce, si accorge di non aver più il portafogli nella borsa.

Spaventata, decide di comunicarlo al personale medico, il quale avverte il servizio di vigilanza. E così, verso le ore 10.30, i poliziotti in servizio presso il Posto Fisso di Polizia dell’Ospedale V. Fazzi di Lecce vengono avvisati dell’accaduto.

Agli agenti della Polizia di Stato viene subito fornita una descrizione del probabile autore del furto, grazie alla quale riescono immediatamente ad individuare il 49enne e a fermarlo, mentre lo stesso cerca invano di allontanarsi velocemente dall’ospedale.

L’uomo viene subito identificato e sottoposto perquisizione personale.

All’interno della tasca sinistra della felpa indossata da lui i poliziotti trovano il portafogli con all’interno il denaro e i documenti segnalati dalla vittima del furto che viene subito restituito alla signora.

Durante la compilazione degli atti e gli accertamenti di rito gli operatori scoprono che l’uomo è destinatario di un provvedimento di carcerazione e lo portano presso la Casa Circondariale.

Lecce, 22 marzo 2025

