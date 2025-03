ULTIM’ORA / PAPA FRANCESCO LASCIA L’OSPEDALE E INIZIA CONVALESCENZA

(Rdl) ____________”La buona notizia che tutto il mondo aspetta: domani il Santo Padre viene dimesso, torna a Santa Marta.

Sarà dimesso in convalescenza protetta, domani, domenica 23 marzo. E’in condizioni stabili ormai da due settimane. Il periodo di riposo a Casa Santa Marta continuerà e il Pontefice sarà in convalescenza per almeno due mesi”.

Lo ha annunciato pochi minuti fa il prof. Sergio Alfieri, responsabile dell’equipe medica che ha in cura il Pontefice al Policlinico Gemelli, in una improvvisata conferenza stampa convicata questa sera alle 18 (nella foto).

Category: Costume e società