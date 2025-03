“No alla Corsa al Riarmo. Fermare le guerre” – MANIFESTAZIONE A BARI SABATO 29

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Gli organizzatori ci mandano il seguente comunicato _________

Manifestazione Regionale per la Pace: “No alla Corsa al Riarmo” – fermare le guerre, tornare all’ONU

C’è un lungo filo che percorre l’Italia e il mondo, accomunando cittadini, associazioni e movimenti, che oggi più che mai reclamano il primato della politica e della diplomazia per far tacere le armi.

SABATO 29 MARZO, ALLE ORE 16.30, IN PIAZZA UMBERTO A BARI, si terrà una manifestazione regionale per la Pace dal titolo “No alla Corsa al Riarmo” per dar voce a questa profonda istanza.

L’evento, organizzato dalla Rete dei Comitati per la Pace-Puglia, gode dell’adesione di oltre 86 realtà del mondo associativo, laico e religioso.

La manifestazione si propone di lanciare un forte messaggio contro il programma di riarmo dell’Unione Europea e dei singoli Stati, con particolare riferimento ai conflitti in Ucraina e Palestina. I partecipanti chiederanno la fine dell’invio di armi in queste aree di crisi e in altri paesi in guerra, sottolineando l’importanza di difendere il diritto internazionale e di promuovere una conferenza internazionale sulla Pace.

Chi scenderà in piazza vuol ribadire la propria opposizione all’economia di guerra e ai tagli ai servizi essenziali come sanità, istruzione e welfare, proponendo invece un modello di sviluppo basato sulla Pace, il lavoro, l’ambiente e la solidarietà.

La manifestazione è aperta a tutti coloro che desiderano contribuire a un futuro più giusto e pacifico.

Per ulteriori informazioni e per adesioni, è possibile contattare gli organizzatori: retecomitatipacepuglia@gmail.com

Hanno aderito : AGESCI Puglia – AGESCI Zona Bari Centro – ANPI Puglia – Archivio per l’Alternativa Michele Di Schiena – Arcidiocesi di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo – ARCI Circolo Hastarci Trani – ARCI “Oltre i confini” Bisceglie – ARCI Puglia – Associazione Alma Terra -Associazione delle Chiese Evangeliche Battiste di Puglia e Basilicata – Associazione PERIPLO ODV – AVS Puglia – Azione Cattolica di Puglia – Cantiere Democratico San Cesario di Lecce – Casa del Popolo (bottega di umanesimo socialista) – Centro Interdipartimentale di Ricerche sulla Pace dell’Università di Bari – Centro Studi Torre di Nebbia – CGIL Puglia – CNCA Puglia – Comitato a difesa del diritto internazionale in terra di Palestina – Comitato Articolo 11 L’Italia ripudia la guerra Bari – Comitato per la Pace di Altamura – Comitato per la Pace di Bari – Comitato per la Pace di Brindisi – Comitato per la Pace di Corato – Comitato per la Pace di Gioia del Colle – Comitato per la Pace di Manduria – Comitato per la Pace di Putignano – Comitato per la Pace di Ruvo di Puglia – Comitato per la Pace di Putignano – Comitato per la Pace di Taranto – Comunità palestinese di Puglia e Basilicata – Consorzio Meridia – Convochiamoci per Bari – Coordinamento Capitanata per la Pace – Coordinamento regionale pugliese degli uffici diocesani della Pastorale Sociale e del Lavoro – DEMOS Puglia – Donne In Nero Bari – EMERGENCY Puglia – Etnie APS ETS – Eugema ODV – Europa Verde Puglia – Forum delle Associazioni Familiari di Puglia – Frati Minori di Puglia e Basilicata – Giovani Comunisti Bari – Gruppo Educhiamoci alla Pace ODV Bari – Istituto Buon Samaritano Trani – La Giusta Causa – Legambiente Puglia – LIBERA Puglia – Libertiamoci – LUCA Libera Università di Cittadinanza Attiva – MASCI Movimento Adulti Scouts Cattolici Italiani Puglia – MEIC Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale Bari e Puglia – Migrantes Arcidiocesi Bari-Bitonto – Missionari Comboniani Bari – Movimento 5 Stelle Puglia – Movimento Nonviolento Puglia – Movimento Politico Per l’Unità Puglia – Ordine Francescano Secolare di Puglia – Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università Puglia – Osservatorio per la legalità e la difesa del bene comune Giovinazzo – Pace Terra Dignità Sezione campano-pugliese – PCI Puglia – PeaceLink – Provincia delle Puglie dei Frati Minori Cappuccini – Punti Pace Pax Christi Puglia – Radici Future Produzioni – Rete della Conoscenza Puglia – Rete delle donne costituenti Puglia – Rete Salento per la Pace – Rifondazione Comunista Puglia – Risorgimento Socialista Puglia – Salesiani Bari – Sindacato Studentesco Lecce – Sinistra Anticapitalista Puglia – Sinistra Italiana Puglia – Squola Senza Confini Penny Wirton ODV – Stella Maris Bari – Stella Maris Taranto – Sud Sud Equosolidale Lecce – Tavolo Laudato Si’ Arcidiocesi di Bari-Bitonto – Teatri di Pace Trani – UDU Link Bari – UDU Link Foggia – Unione degli Studenti Bari – Unione degli Studenti Puglia – USB Puglia – Venerdì Libertario – Zona Franka

