DUE ARRESTI PER SPACCIO DI DROGA

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ___________

CONTROLLI NOTTURNI DEI CARABINIERI: DUE ARRESTI PER TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri del N.O.R.M. della Compagnia di Lecce e della Stazione di Galatina hanno portato a termine due operazioni significative nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, dimostrando il costante impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro la criminalità.

Il primo arresto ha visto protagonista un uomo di 49 anni, disoccupato e conosciuto alle forze dell’ordine, sottoposto a sorveglianza speciale. Durante un controllo stradale, l’uomo è stato sorpreso alla guida di un’autovettura in violazione degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione personale a cui era soggetto. I Carabinieri, insospettiti dalla situazione, hanno effettuato un’ispezione approfondita del veicolo, rinvenendo tre involucri contenenti complessivamente tre grammi di sostanze stupefacenti verosimilmente del tipo cocaina, eroina e hashish.

Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate e il 49enne è stato arresta

arrestato e posto agli arresti domiciliari, come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica che procede.



Nel secondo intervento, i militari della Stazione Carabinieri di Galatina hanno arrestato un giovane 23enne di Cutrofiano, durante un posto di controllo in pieno centro. Sottoposto a perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di circa 155 grammi di sostanza stupefacente verosimilmente del di marijuana, una somma di denaro contante di 1.280 euro, ritenuta verosimilmente provento di attività illecita, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti. Anche in questo caso, la sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata e custodita in attesa di essere versata presso l’Ufficio Corpi di Reato mentre la somma di denaro sarà depositata su un libretto postale infruttifero.

Il giovane è stato sottoposto a regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, così come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini.

I Carabinieri confermano ancora una volta il proprio impegno nella lotta contro le piazze di spaccio e ribadiscono l’importanza del controllo del territorio per garantire la sicurezza dei cittadini.

La prevenzione e la repressione di tali attività illecite rimangono una priorità per le Forze dell’Ordine, che continueranno a svolgere la propria missione con determinazione e professionalità.

È importante sottolineare che i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Lecce, 25 marzo 2025

Category: Cronaca