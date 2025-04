OPERAZIONE ANTIDROGA DEI CARABINIERI, ARRESTATO PRESUNTO SPACCIATORE

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce __________

Arnesano (LE) – Arrestato un giovane per possesso di sostanze stupefacenti



Ieri pomeriggio, i Carabinieri del NORM della Compagnia di Maglie hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 36 anni, disoccupato, nel comune di Arnesano, in provincia di Lecce per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione, frutto di un’attenta attività di controllo del territorio, ha portato al rinvenimento di un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti, sottolineando l’importanza della vigilanza e della collaborazione tra istituzioni e cittadini nella lotta alla criminalità.

Durante una perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno sequestrato circa 190 grammi di sostanze stupefacenti, di cui 75 grammi verosimilmente di marijuana, 100 grammi di hashish e 15 grammi di cocaina. La scoperta di banconote per un totale di oltre 500 euro e di un bilancino elettronico di precisione evidenzia la volontà del giovane di gestire un’attività illecita, un segnale preoccupante che non può essere trascurato.



Questo intervento dei Carabinieri non è solo un arresto, ma rappresenta un chiaro messaggio contro il traffico di droga e le piazze di spaccio che continuano a minacciare la sicurezza delle piccole comunità.



Le sostanze stupefacenti rinvenute saranno sottoposte a perizia chimica tossicologica per determinarne la composizione e il valore sul mercato illecito, un passaggio fondamentale per comprendere l’ampiezza del fenomeno e per pianificare strategie di prevenzione.



L’arresto del giovane, attualmente agli arresti domiciliari come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, rappresenta un passo significativo nella continua lotta contro il traffico di stupefacenti.



È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.



Lecce, 3 aprile 2025

AGGIORNAMENTO della redazione di leccecronaca.it

La persona arrestata è Emanuele Gerardi, 36 anni, di Arnesano.

