VISITA ISTITUZIONALE DEL PREFETTO AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI

Il Prefetto Manno visita il Comando Provinciale dei Carabinieri

Nel corso dell’incontro il Comandante Provinciale ed il Prefetto hanno affrontato argomenti inerenti le esigenze operative della Provincia e le tematiche più importanti sotto il profilo della sicurezza del territorio.

Questa mattina, il Prefetto Natalino Domenico Manno ha fatto visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce. Un incontro significativo che ha messo in evidenza l’importanza cruciale del lavoro svolto dalle forze dell’ordine nel nostro territorio.

Alla presenza del Colonnello Donato D’Amato, di una rappresentanza di Carabinieri di tutto il Comando provinciale e di rappresentanti delle associazioni di Carabinieri, l’evento ha offerto una preziosa opportunità di riflessione sull’impatto positivo dell’Arma sulle comunità locali di tutta la provincia salentina

Nel suo discorso, il Prefetto ha espresso profonda gratitudine per l’impegno e la dedizione dei Carabinieri, sottolineando che la loro presenza capillare rappresenta un fondamentale punto di riferimento per i cittadini. In un contesto in cui la percezione della sicurezza è spesso messa in discussione, il ruolo dei Carabinieri si rivela sempre più rilevante. Essi non sono solo un apparato di polizia, ma un autentico baluardo di legalità e protezione, pronti a rispondere alle esigenze di sicurezza delle comunità.

Nell’occasione, il Colonnello D’Amato ha illustrato le diverse attività svolte dai reparti territoriali e speciali, evidenziando come ogni unità contribuisca a garantire un approccio integrato alla sicurezza. Le Stazioni dei Carabinieri, in particolare, rappresentano la frontiera più vicina ai cittadini, pronte a rispondere tempestivamente alle richieste di aiuto. Contestualmente, i reparti speciali come il ROS, il NAS e NIL i Carabinieri Forestali affrontano sfide complesse legate alla criminalità organizzata, alla tutela della salute, sociale e alla sicurezza ambientale.

Questa sinergia tra i vari reparti, come sottolineato dal Colonnello D’Amato, è essenziale per un’azione coordinata ed efficace. La Prefettura, definita la “casa comune” delle forze di polizia, rappresenta il fulcro di questa collaborazione. Un modello di lavoro di squadra che non solo ottimizza le risorse, ma crea anche un clima di fiducia e rispetto tra le istituzioni e la comunità.

Durante la visita, il Prefetto ha avuto l’opportunità di conoscere le moderne attrezzature impiegate dall’Arma, tra cui la Centrale Operativa e le nuove “Gazzelle” del Pronto Intervento, strumenti che contribuiscono a rendere le operazioni più sicure ed efficienti. L’introduzione di biciclette elettriche per il pattugliamento di centri storici e litoranee è un ulteriore esempio di come l’Arma si stia adattando alle esigenze contemporanee, migliorando la propria presenza sul territorio.

La cerimonia si è conclusa con un gesto simbolico: il Colonnello Donato D’Amato ha omaggiato il Prefetto di un oggetto raffigurante la “Virgo Fidelis”, protettrice dei Carabinieri. Questo gesto non è solo un segno di rispetto, ma rappresenta anche un legame profondo tra le istituzioni e un riconoscimento del valore del servizio reso dai militari.

In conclusione, la visita del Prefetto presso il Comando Provinciale dei Carabinieri è stata molto più di un semplice incontro ufficiale. È stata l’occasione per riaffermare l’importanza del lavoro quotidiano degli uomini e delle donne in uniforme, un impegno che richiede coraggio, dedizione e un forte senso di responsabilità. In un mondo in continua evoluzione, la presenza rassicurante dei Carabinieri continuerà a essere un pilastro fondamentale per la sicurezza e la tranquillità delle nostre comunità.



Lecce, 4 aprile 2025

