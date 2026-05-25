De rerum novarum AI GIORNI NOSTRI: L’ENCICLICA DI PAPA LEONE XIV SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

(g.p.) _______________ Questa mattina, a Città del Vaticano, nell’Aula Nuova del Sinodo, è stata presentata la Lettera Enciclica “Magnifica Humanitas” del Santo Padre Leone XIV, che ha partecipato di persona alla cerimonia, sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale, firmata il 15 maggio 2026 in occasione del 135° anniversario della promulgazione della Lettera Enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII.

“La magnifica umanità creata da Dio si trova oggi di fronte ad una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l’umanità abitano insieme”. L’incipit della prima enciclica di Leone XIV – Magnifica humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale – ne riassume le ragioni di fondo e lo scopo.

Suddivisa in cinque capitoli, più un’introduzione e una conclusione, Magnifica humanitas parte da un assunto: la tecnologia non è una “forza antagonista rispetto alla persona”, né “di per sé un male” . Tuttavia, essa “non è neutrale, perché assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola, la usa”. Di qui, il richiamo del Pontefice a “costruire nel bene” e a “rimanere umani”, seguendo la logica della corresponsabilità coraggiosa, della sussidiarietà, della comunione, affinché “il mondo possa riconoscere…nel cuore dell’essere umano il luogo dove Dio desidera abitare”.

Può essere letta in versione integrale a questo link

https://www.vatican.va/content/leo-xiv/it/encyclicals/documents/20260515-magnifica-humanitas.html

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