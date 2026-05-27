IL CONCERTO “Armonie d’inclusione” DELLA RETE SMIM AL TEATRO ITALIA DI GALLIPOLI: UN TRIONFO DI EMOZIONI

di Andrea Polo _____________________

Un’onda travolgente di note, movimento e pura energia ha riempito ieri sera, 26 maggio 2026, il Teatro Italia di Gallipoli in occasione del concerto “Armonie d’Inclusione”.

La Rete SMIM (Scuole Medie a Indirizzo Musicale) riunisce gli istituti secondari di I grado che offrono l’insegnamento gratuito di uno strumento musicale . Più che singole scuole, costituisce un network didattico per promuovere l’inclusione, i laboratori d’orchestra e i concerti studenteschi.

L’appuntamento, inserito nella rassegna provinciale promossa dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (Ufficio VI – Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce), si è rivelato un autentico capolavoro collettivo capace di trasformare l’arte in un messaggio di unione e crescita, con il patrocinio e la collaborazione della Città di Matino.

A guidare l’ambizioso progetto è stato l’Istituto Comprensivo Statale a indirizzo musicale di Matino, scuola capofila della rete guidata dall’instancabile Dirigente Scolastica Veronica Laterza e dal referente Marco Ferri.

Insieme a loro, una straordinaria sinergia ha unito altri tredici istituti del territorio salentino: Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale Alessano-Specchia, Istituto Comprensivo Statale Alezio-Sannicola, Istituto Comprensivo Statale “Italo Calvino” Alliste-Melissano, Istituto Comprensivo Statale Polo 2 Casarano, Istituto Comprensivo Statale a Indirizzo Musicale “Biagio Antonazzo” Corsano – Tiggiano, Istituto Comprensivo Statale “Vito De Blasi” Gagliano del Capo, Istituto Comprensivo Statale Polo 1 Galatone, Istituto Comprensivo Statale Polo 2 “Borgo” Gallipoli, Istituto Comprensivo Statale “Angelo Vassallo” Racale, Istituto Comprensivo Statale “Aldo De Bernart” Ruffano, Istituto Comprensivo Statale “Francesco Dimo” Taviano, Istituto Comprensivo Statale “G. Pascoli” Tricase e il Liceo Artistico, Musicale e Coreutico “E. Giannelli” di Parabita, coordinati dai rispettivi Dirigenti e Referenti.

Il pubblico è rimasto letteralmente incantato dalla bravura dei novanta giovani musicisti dell’Orchestra S.M.I.M. della Provincia di Lecce, magistralmente diretti dai maestri Sergio Carluccio, Maurizio Borrega e Antonio Monterosso.

Accanto a loro, l’emozione è stata amplificata dalle splendide voci dei coristi guidati dai direttori dei cori Ilario Marra, Ermanno Corrado e Lara Inguscio, e dalle coreografie del corpo di ballo della Scuola di danza DAM&S di Vanessa Preite. Uno spettacolo totale, visivamente ed emotivamente magnetico, arricchito dal prezioso contributo di Liliana Putino e della Cooperativa sociale Indisciplinati, da Kreiamo Production di Gabriele Greco e dalla cura della comunicazione visiva del Prof. Massimo Monticelli.

A rendere l’atmosfera davvero magica è stata la straordinaria cornice umana che ha riempito ogni angolo del teatro: un’infinità di famiglie, parenti e amici degli artisti ha risposto presente, dando vita a un clima di grandissima partecipazione, festa e pura gioia. Il segreto di questo enorme successo risiede proprio nella sinergia creata dietro le quinte, grazie alla preziosa e costante collaborazione delle famiglie.

Gli applausi scroscianti e commossi hanno celebrato non solo il talento dei ragazzi, ma la bellezza e il profondo valore culturale che questo progetto ha saputo seminare ed esportare in tutto il Salento, dimostrando la missione più nobile della scuola: abbattere le barriere e far battere i cuori all’unisono.

A sottolineare l’eccellenza dei ragazzi, veri e propri prodigi che hanno saputo incantare la platea è stata la Dr.ssa Carmen Leo, Docente Responsabile per lo Sviluppo delle competenze in materia di Cittadinanza Attiva e democratica – Valorizzazione della cultura artistica e musicale, la quale ha elogiato calorosamente l’impegno profuso da tutti: Dirigenti, Docenti di strumento, Referenti e famiglie, sottolineando però come tutto questo sia stato possibile solo e soprattutto grazie alla bravura e alla dedizione dei ragazzi, che rappresentano l’eccellenza del nostro territorio ed il futuro della cultura salentina e nazionale.

Perché se è vero che la bellezza salverà il mondo è altrettanto vero che, grazie all’universale linguaggio della musica, questo pezzo di mondo, ieri sera a Gallipoli, si è già salvato.

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