OPERAZIONE DI CONTROLLO DEL TERRITORIO A CAMPI SALENTINA

OPERAZIONE DI CONTROLLO DEL TERRITORIO DA PARTE DEI CARABINIERI DI CAMPI SALENTINA: RISULTATI SIGNIFICATIVI

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina hanno portato a termine un’importante operazione di controllo del territorio, finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle normative vigenti. Il servizio ha coinvolto numerosi controlli su persone e veicoli, con risultati di rilevante significato. Il servizio ha interessato i comuni di Campi salentina, Veglie, Carmiano e Novoli.

Durante l’operazione, è stato tratto in arresto un 34enne di Squinzano, in esecuzione di un ordine di pena detentiva emesso a seguito della revoca della detenzione domiciliare. Il soggetto era già gravato da precedenti per reati di lesioni personali gravissime e violazioni relative alla circolazione stradale, aggravate dalla guida senza patente. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

In aggiunta, sono stati deferiti in stato di libertà tre individui: uno di questi è stato controllato alla guida di un autocarro e si è rifiutato di sottoporsi al test per la verifica dell’uso di sostanze stupefacenti; un altro è stato trovato alla guida in evidente stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico di 1,12 g/l; infine, il terzo soggetto è stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico di 0,89 g/l.

Sono state contestate violazioni amministrative ex art. 75 DPR 309/90 nei confronti di due soggetti trovati in possesso di sostanza stupefacente: uno di essi è stato trovato in possesso di 1 grammo di hashish durante un controllo alla guida della sua autovettura, mentre l’altro aveva 1,4 grammi di marijuana mentre conduceva la sua utilitaria.

Nel complesso, sono state controllate 107 persone, di cui 38 sottoposte a misure restrittive, e 53 veicoli. Sono state elevate 8 contravvenzioni al Codice della Strada, ritirate 5 patenti di guida e sottoposta a sequestro un’autovettura. Inoltre, sono stati controllati 3 circoli ricreativi.

Le Autorità competenti sono state informate riguardo alle attività svolte e ai risultati ottenuti. Questo intervento rappresenta un ulteriore passo nella lotta contro la criminalità e nel rafforzamento della sicurezza pubblica nella nostra comunità.

Si evidenzia che tutti i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contradditorio tra le parti.

Lecce, 9.04.2025.

Category: Cronaca