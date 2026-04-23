CONCERTO GROSSO PER LA BAND DEL CONSERVATORIO TITO SCHIPA, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEL JAZZ A LECCE GIOVEDI’ 30
(Rdl) ________________ In occasione della giornata internazionale del jazz, ricorrenza proclamata dall’UNESCO nel 2011 per richiamarne il ruolo del jazz come strumento educativo e di dialogo interculturale, il Conservatorio di musica Tito Schipa di Lecce ha organizzato un appuntamento di particolare rilievo artistico giovedì 30 aprile alle 20.30, al Teatro Apollo.
Protagonista della serata sarà la Big Band del Conservatorio (nella foto di copertina), diretta da Stefano Luigi Mangia, con la partecipazione di uno speciale ospite d’onore: Rick Margitza (foto sotto9, sassofonista statunitense tra le figure più autorevoli del panorama mondiale.
La Big Band del Conservatorio proporrà il concerto “Il centenario 1926-2026 Coltrane, Davis, Cerri”, in occasione del centenario della nascita di Franco Cerri, John Coltrane e Miles Davis, tre musicisti leggendari, tutti nati nel 1926, che hanno segnato in profondità la musica del Novecento.
Ospite d’onore del concerto sarà Rick Margitza, tenorsassofonista statunitense di rilievo internazionale, noto in particolare per essere stato scelto da Miles Davis nel 1989 per il suo tour europeo.
I biglietti di ingresso, gratuiti, potranno essere ritirati presso la sede centrale del Conservatorio Tito Schipa in via Ciardo nei giorni 27,28 e 29 aprile dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30.