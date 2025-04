DALLA STORIA ALL’ATTUALITA’ POLITICA NELL’INCONTRO ORGANIZZATO DAL PARTITO COMUNISTA A LECCE SABATO 12

Comunicato – stampa degli organizzatori (nella foto l’autore) __________

Un incontro per interpretare il mondo che cambia attraverso gli insegnamenti dei grandi Maestri. Da Marx a Gramsci.

Come leggere la crisi delle nostre società oggi?

Di questo e molto altro parleremo alle ore 19:30 di sabato 12 aprile a Lecce, presso il Convitto Palmieri.

Un confronto pacato e approfondito per conoscere meglio le analisi dei grandi pensatori del Novecento su come la società capitalista ci abbia condotto all’attuale crisi, che – come nel 1929 – si ripresenta ciclicamente, portando le democrazie liberali occidentali a crisi politiche, sociali e a interventi militari mascherati oggi dallo “scudo” della NATO.

Lo faremo attraverso lo sguardo del prof. Alberto Lombardo, professore ordinario di statistica presso l’Università di Palermo e Segretario Generale del Partito Comunista (PC), autore del libro “Appunti per lo studio del materialismo dialettico”, in cui affronta temi fondamentali della scienza come logica, fisica, neuropsicologia e genetica, rileggendoli alla luce del materialismo dialettico, oggi più attuale che mai.

Condurrà il giornalista Andrea Chironi, presenterà la serata Luigi Musarò, della federazione di Lecce del Partito Comunista.

