GIOVANE DI VEGLIE, PADRE DI UN BAMBINO PICCOLO, MUORE NELLA NOTTE AL VITO FAZZI IN SEGUITO AD UN INCIDENTE STRADALE AVVENUTO IERI SERA

Drammatico incidente mortale ieri sera sulla provinciale per Porto Cesareo.

La vittima è Cristian Greco, 24 anni, di Veglie.

Per cause ancora da accertare, la Lancia Y che guidava e su cui c’erano il figlio di un anno e mezzo e una ragazza di 19, si è scontrata con una Audi 44.

L‘impatto è stato violento e per lui fatale. Soccorso e ricoverato d’urgenza all’ospedale Vito Fazzi, è morto questa notte a causa della gravità delle lesioni riportate.

Feriti il piccolo, in osservazione al Vito Fazzi, e la ragazza, ricoverata all’ospedale di Copertino. Illeso il conducente dell’altra auto.

Indagini dei Carabinieri in corso di svolgimento per accertare l‘esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.





