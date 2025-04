IL PREPARTITA / IL LECCE VA A TORINO CONTRO LA JUVENTUS DI IGOR TUDOR

(Rdl) _________ Alla trentaduesima giornata, sette, compresa questa, al termine del campionato, la Juventus in lotta per conquistare un posto in Champions League ospita il Lecce in lotta per conquistare la salvezza.

Nelle rispettive conferenza stampa nelle rispettive sedi, ore 14 e ore 16.30, della vigilia, i due allenatori, al solito, ovviamente non si sono sbilanciati più di tanto sulla formazione da mandare in campo, ma hanno entrambi sottolienato l’importanza della gara per i propri obiettivi.

“Qua ogni gara si deve approcciare come una finale. Ogni partita e ogni allenamento deve farsi al 100%. Domani sarà una gara super difficile e giochi sempre contro te stesso. Ognuno deve dare il massimo poi si crea gruppo, mentalità, vittorie, le vittorie ti creano più vittorie, ma la gara è sempre te contro te” – ha dichiarato Igor Tudor (nella foto), ed ha poi aggiunto: “Domani è una guerra, si fa una battaglia, si fanno le cose giuste tatticamente, si finisce e poi c’è il prossimo allenamento. Non c’è altro modo di fare”.

“Abbiamo tutti i motivi per essere motivati. Qualsiasi cosa oggi deve motivarci, qualsiasi avversario. La motivazione di fondo è l’obiettivo, e deve passare attraverso queste partite importanti. La squadra ha lavorato bene come sempre. Al di là del blasone dell’avversario troviamo una squadra che ha cambiato pelle nelle ultime partite, è una sfida tostissima” – ha dichiarato Marco Giampaolo, ed ha poi aggiunto: “Tudor ha deetto che sarà una guerra? Vediamo cosa viene fuori dalla partita. Noi l’abbiamo preparata nel modo giusto. Conosco Tudor, so come gioca, in due settimane è già riuscito a dare identità alla squadra. Dovremmo sfruttare qualsiasi cosa la Juventus ci concederà”.

Si gioca sabato 12 aprile all’ Allianz Stadium di Torino dove arbitrerà il signor Luca Zufferli di Udine, fischio di inizio alle 20.45.

