DIARIO DEL GIORNO / SABATO 12 APRILE 2025

Buongiorno!

Oggi è sabato 12 aprile 2025.

San Zeno.

12 aprile 1973. Milano. Durante una manifestazione non autorizzata, due militanti di estrema destra Vittorio Loi e Maurizio Murelli lanciano alcune bombe a mano contro la polizia. L’agente Antonio Marino resta ucciso. Il ‘giovedì nero’ di Milano, uno degli episodi più tristi dei tanti di violenza dei così detti “anni di piombo”.

Proverbio salentino: MPARATE L’ARTE E MINTILA TE PARTE

Impara l’arte e mettila da parte.

Di questo proverbio ci sono versioni un po’ in tutte le regioni, ed anche in italiano.

Veniva ricordato dai genitori ai figli, ai quali si cercava di dare quanti più strumenti possibili. Imparare tante cose voleva dire poter attingere durante tutta la propria vita a quel patrimonio di conoscenze delle quali ci si era appropriati sopratutto nell’età giovanile.

E così coloro che seguivano quegli insegnamenti non restavano mai senza lavoro.

Oggi al proprio figlio si dice di procurarsi una laurea, ma purtroppo con quella spesso non riesce a procurarsi il necessario per vivere, e così i ragazzi con in tasca la laurea sono costretti ad emigrare, esattamente come fecero tanti nostri conterranei, che erano senz’arte né parte, alcuni decenni fa.

A questo punto ci viene spontaneo chiederci: meglio la laurea, il pezzo di carta , o imparare l’arte e metterla da parte?

