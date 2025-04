INAUGURATO IL PARCO GEOLOGICO DI SPIGGIANI A SALVE, LUOGO SIMBOLO ED ESEMPIO DI RINASCITA AMBIENTALE

di Daniela Casciaro __________

Questa mattina, 11 aprile 2025, alle ore 10.00, l’amministrazione comunale e la comunità di Salve hanno celebrato un evento di particolare rilevanza: l’inaugurazione del Parco Geologico in località Spiggiani. Un luogo che per anni era rimasto abbandonato. Una ex discarica segnata dal degrado e dai rischi per la salute pubblica è stata trasformata in una splendida area verde per i ragazzi grazie ad un ambizioso progetto di bonifica e recupero ambientale.

Un evento significativo, un risultato che appartiene a tutta la comunità e che è destinato al suo bene collettivo. La cerimonia è stata caratterizzata da un’ampia e calorosa partecipazione. Gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Salve hanno preso parte attiva alla giornata, sottolineando l’importanza di lasciare un’eredità positiva alle nuove generazioni.

Durante l’inaugurazione sono intervenuti il Sindaco Francesco Villanova , il Vicesindaco Giovanni Lecci , l’Assessore all’Ambiente Francesco De Giorgi , il Geologo Stefano Margiotta, i rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Salve e il Consigliere Regionale Paolo Pagliaro, insieme ad altre voci autorevoli. Un momento particolarmente significativo è stato l’intervento di Sua Eccellenza Don Vito Angiuli, Vescovo della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca.

Nel suo discorso, ha sottolineato il valore del parco come simbolo concreto di una missione volta alla cura dell’ambiente e al raggiungimento di obiettivi tangibili.

Riferendosi alla recente manifestazione di Ugento sulla vicenda Burgesi, il Vescovo ha sottolineato l’importanza della convergenza tra istituzioni politiche, religiose, educative, militari e cittadini per la tutela dell’ambiente. Ha inoltre ricordato che la presenza dei giovani ha l’obiettivo di far comprendere il valore del territorio, inteso come una vera e propria “casa” da proteggere e rispettare. Ha espresso infine l’augurio che anche altre realtà possano raggiungere risultati simili.

Tra i presenti rappresentanti delle Forze dell’ordine e il referente del Comitato No Burgesi, Antonio Nuzzo, insieme ad alcuni membri del comitato. Il Parroco di Salve, Don Marco Annesi , ha dato ufficialmente inizio all’inaugurazione, che si è conclusa con il simbolico taglio del nastro.

L’inaugurazione ha rappresentato un ponte tra passato, presente e futuro, mettendo in luce quanto sia essenziale tutelare la salute pubblica e il patrimonio territoriale attraverso una programmazione attenta e una progettazione concreta: il Parco Geologico di Spiggiani non è solo un luogo di rinascita ambientale, ma anche un simbolo di impegno collettivo. Grazie al lavoro sinergico tra amministrazioni, istituzioni, associazioni e cittadini, questa realtà dimostra che, con dedizione e unione, è possibile trasformare le difficoltà in opportunità, restituendo al territorio speranza, salute e bellezza.

