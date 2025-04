L’ASSOCIAZIONE MIND LANCIA UNA RACCOLTA FIRME E CHIEDE AL COMUNE DI RITIRARE LE NUOVE STRISCE BLU

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. ___________

No ai nuovi parcheggi a pagamento nelle periferie. Siculella lancia la raccolta firme.

“Il PUMS di sostenibile ha solo i conti per le casse del Comune, non certo per le tasche dei cittadini.

In città oltre 6.000 posti auto gratuiti in strada diventeranno stalli a pagamento (strisce blu) , in quartieri già alle prese con dinamiche sociali ed economiche piuttosto complesse. Quartieri come Santa Rosa, San Pio, Salesiani, Leuca, Stadio, Partigiani.

In una città in cui i servizi arrivano al minimo sindacale e i costi sono al massimo per le misure imposte dallo stato di predissesto dell’Ente, ulteriori balzelli ai danni della comunità non possono essere consentiti.”

Così Alberto Siculella, Presidente di Mind Menti Indipendenti.

“Chiediamo quindi che non si adotti il PUMS se non emendato nell’articolazione delle nuove aree individuate. Rimodulare quelle attuali ed inserirle nel piazzale dello stadio dove ci si reca saltuariamente e per divertimento, potrebbero essere le prime azioni da attuare in sostituzione della scellerata volontà di fare cassa nelle periferie.” Continua l’ex candidato sindaco di Lecce.

“Se non dovesse bastare il buon senso, potrebbe intervenire la giurisprudenza.

L’articolo 7 del Codice della Strada stabilisce che il Comune deve riservare un’adeguata area destinata a parcheggio gratuito ad eccezione solo di alcune tipologie di aree.

Con la sentenza n. 20293/2024, la Suprema Corte ha sancito che i Comuni, nel delimitare le aree di sosta a pagamento, devono motivare in modo specifico le esigenze che giustificano la scelta e dimostrare di aver effettuato una valutazione sulla proporzionalità tra aree gratuite e a pagamento e non è sufficiente richiamare genericamente la normativa senza fornire una giustificazione concreta della scelta.

Con questa raccolta firme perciò chiediamo di fermare la creazione di nuove strisce blu nelle periferie leccesi” – conclude Siculella.

