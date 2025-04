NOVITA’ DISCOGRAFICHE / “Dub sensor” DEL BATTERISTA FOSSA DRUMMER

Note della casa discografica _________

Adriatic Sound presenta il nuovo album “DUB SENSOR” di Fossa Drummer.

il suono Dub e innovativo del primo disco del batterista Antonio Miglietta in arte Fossa Drummer.

Adriatic Sound è entusiasta di annunciare la pubblicazione di “DUB SENSOR” il primo album dell’artista salentino Antonio Miglietta, conosciuto dal grande pubblico come Fossa Drummer.

L’“instrumental Lp” vede come produttore esecutivo il poliedrico Papa Leu, è composto da nove tracce e sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 17 aprile 2025, promettendo di conquistare e appassionare con il suo sound unico e coinvolgente.

“DUB SENSOR” è il frutto di un lavoro appassionato ed estremamente accurato, suonato e registrato interamente e in autonomia dal musicista Fossa Drummer nel proprio Drumm Studio situato a Trepuzzi in provincia di Lecce.

Noto e storico batterista pugliese in attività nella mitica formazione “Bag a Riddim band” dei Sud Sound System, il gruppo ufficiale dei “sempre verdi” e “numeri uno” del Reggae Dancehall italiano, oggi “Lu Fossa” esplora e supera nuove frontiere “a tempo di Dub” mescolando ritmi tradizionali a sonorità moderne.

Il disco si distingue per la sua autenticità e profondità, offrendo un’esperienza di ascolto che cattura fin dalla prima nota. Le strumentali, curate nei minimi dettagli, riflettono la versatilità e l’innovatività del personaggio protagonista di questo percorso sonoro, trasportando l’ascoltatore in un mondo dove la cultura cosciente di questo genere ricco di effettistica e semplicità si fonde con influenze contemporanee in modo spontaneo.

“Questo album è il risultato di un lungo viaggio creativo che farà parte della colonna sonora della mia vita”, dice l’autore del progetto, “ogni nota, ogni battuta, riflette le mie esperienze e le mie emozioni. Sono entusiasta di poter condividere tutto questo attraverso la label con cui mi sono sempre sentito come in famiglia e con cui condivido l’amore incondizionato per la musica. Un grazie particolare va quindi ai miei fratelli Rankin Lele & Papa Leu di Adriatic Sound che hanno sempre creduto nelle mie potenzialità, supportando le mie attitudini che in questo determinato periodo artistico ho espresso in chiave Dub.”.

Come da tradizione, continua la collaborazione di Fossa Drummer con maestro Garofalo dalla Sicilia e Papa Leu, che nel caso di “DUB SENSOR” hanno dato il loro apporto significativo al prodotto anche con l’aggiunta di originali arrangiamenti di tastiere e chitarre. Il mixaggio è stato curato da Papa Leu presso Adriatic Sound Studio, il master da Fossa Drummer nel suo Drumm Studio e finalizzato da Jemoi “Jtwiss” Monteith nello studio Clearsonixx in Jamaica.

Adriatic Sound è un’etichetta discografica indipendente italiana leader nel settore musicale dello stile di origine giamaicana prodotto in Puglia, ed è impegnata nella promozione di artisti innovativi e nella diffusione di musica reggae online e dal vivo. Con una lunga storia di successi alle spalle, la label trepuzzina di Rankin Lele e Papa Leu continua a essere un punto di riferimento per gli amanti della black music di origine caraibica a livello internazionale con quel tocco di “italianità” che l’ha sempre contraddistinta.

L’album è disponibile dal 17 aprile 2025 in tutti gli store digitali.

STREAMING & DOWNLOAD: https://hypeddit.com/cmhi10

