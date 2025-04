TUTTI INSIEME, VETRINA POETICA, SEGNALAZIONI LETTERARIE: GRUPPI E PAGINE FACEBOOK USATE A SCOPO CULTURALE E PEDAGOGICO

di Cristina Pipoli ___________

TUTTI INSIEME è un gruppo culturale fondato dalla sottoscritta nel 2009, per potervi iscrivere ecco qui sotto il link:

https://www.facebook.com/groups/1872361286371558/

Quando i social media vengono utilizzati come strumenti di comunicazione, interazione e in chiave educativa, avviene un’innovazione che produce sinergie utili che apportano cultura.

E’ importante in quest’era dominata dai social saperli utilizzare come strumenti didattici e come facilitatori di contatti.

Quando nascono dei progetti comunicativi in rete: si riesce a definire in modo netto e chiaro l’obiettivo che si vuole raggiungere, ci sono fonti che trasmettono fiducia, si creano ambienti positivi che combattono la disinformazione, ma l’aspetto più interessante è l’interazione che si crea tra utenti quando interagiscono in modo costruttivo e rispettoso con gli altri utenti.

Questo è realmente accaduto! Oggi infatti il gruppo promuove e collabora con professionisti seri pronti a mettersi in gioco e a sensibilizzare, a usare il web come strumento di connessione positiva contrastando così anche il degrado sociale.

SEGNALAZIONI LETTERARIE è il gruppo di Alberto Raffaelli, qui sotto trovate il link per iscrivervi:

https://www.facebook.com/groups/segnalazioniletterarie/

Lo stesso Raffaelli così lo presenta:

“Segnalazioni Letterarie è una community social attiva su Facebook dal 2018 (da un’idea di Luigi Milanesi, Riccardo Evangelista e Alberto Raffaelli).

Allo stato attuale ha questi numeri: oltre 39.000 membri, tra i 100 e i 200 post al giorno, più di 1.000 reazioni sempre al giorno. Tali performance la configurano tra le social-community più attive in Italia nel settore.

Nata inizialmente come Bollettino d’informazione libraria da diffondere via broadcast su WhatsApp, è divenuta un punto di riferimento per veicolare contenuti letterari di varia tipologia:

– Dirette letterarie con autrici ed autori, nonché operatori del settore (agenti letterari, case editrici, editors, ecc.)

– Notizie relative a libri, premi, presentazioni ed eventi

– Recensioni

– Booktrailers

– Trasmissioni di servizio e aggiornamento per la comunicazione letteraria social

– Link di rinvio a contenuti suddetti

La community Segnalazioni Letterarie: un facilitatore di contatti

La mission di Segnalazioni Letterarie è inclusiva, senza preclusioni di genere (comprende fiction, poesia, saggistica), concentrandosi su realtà emergenti, ma anche di chiara fama.

In un contesto dominato da preconcetti, dove i media vengono indicati come portatori di superficialità, disonestà, spesso usati per incitare alla cyberviolenza; siamo contenti di portare avanti un discorso culturale che promuove la conoscenza. Abbiamo bisogno di messaggi positivi nel web, di mettere in relazione tra loro persone e situazioni che fino a pochi lustri fa non avrebbero avuto queste occasioni di incontrarsi, oggi tutto questo serve più che mai vista l’aria di guerra alla quale siamo sottoposti. La pagina “Diario di bordo salentino”, i gruppi culturali come “TUTTI INSIEME” e”Segnalazioni Letterarie” possono servire a costruire, informare, apprendere, evolvere e mettere in connessione. Segnalazioni letterarie intervista autori, mette in evidenza e sensibilizza alla lettura, organizza eventi rivolti al mondo intellettuale”.

“VETRINA POETICA DI PAOLA MATTIOLI”

Ecco il link per poter seguire la pagina:

https://www.facebook.com/VorreidiPaolaMattioli

A lei la parola:

“Ciao a tutti, sono Paola Mattioli. Oggi voglio parlarvi della mia Pagina Facebook ‘Vetrina Poetica di Paola Mattioli’, un luogo dove la poesia prende vita.

Ogni giorno seleziono per voi frasi di poeti famosi per ispirarvi e farvi sognare.

Tra i poeti che amo moltissimo e che condivido con voi ci sono Pablo Neruda e Rumi, ma anche tanti altri poeti, alcuni dei quali non sono piu’ in vita.

Le loro frasi sulla vita, sull’amore e sulla bellezza mi colpiscono profondamente, e spero che possano ispirare anche voi.

Cerco sempre di condividere contenuti positivi che possano far riflettere e arrichire le vostre giornate.

La domenica e’ un giorno speciale, perché condivido con voi una frase tratta dal mio libro “Paola, io”. Questo libro mi rappresenta profondamente e include una raccolta poetica molto personale.

All’interno, troverete non solo le mie poesie, ma anche delle foto in bianco e nero in cui interpreto in modo non verbale alcune di esse.

E’ un modo per condividere con voi un pezzo autentico della mia anima.

“Paola, io” lo potete trovare su Amazon, nelle librerie e nelle IBS.

Inoltre, se desiderate una copia con una dedica personalizzata, contattatemi e saro’ felice di spedirvela. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate delle frasi che condivido, quindi non esitate a lasciare un commento o a condividere le vostre impressioni!”.

All’interno della pagina di Paola inoltre, vengono inserite le interviste che la sottoscritta fa, reel per promuovere i suoi libri, a mia volta prendo io i post di Paola e li condivido nei miei vari canali.

Con Alberto invece abbiamo l’appuntamento mensile dove invito autori a cui ho letto il libro e con cui collaboro da tempo, insieme li intervistiamo.

A maggio la nostra ospite sarà Daniela Casciaro educatrice/giornalista/scrittrice salentina, a luglio sarà il turno di Paola Mattioli.

