IO E LEI. L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER ‘AMICA’: INVITO AI LETTORI DI leccecronaca.it

di Giuseppe Puppo __________ L’altro giorno una mia amica di Facebook ha mandato aff… ehm, scrivendolo chiaramente per esteso, l’Intelligenza Artificiale, qualificatasi come Assistente AI, che si era installata arbitrariamente sul suo telefonino, senza richiesta e senza permesso. Peccato non poter riprendere, appunto per le parolacce contenute, la chat che ne è scaturita, fra la mia amica e la sua Assistente AI, che è esilarante, ma pure per tanti versi emblematica.

Ieri per fare alcune ricerche su internet mi sono imbattuto in un sito che prima di aprirsi mi chiedeva tramite AI, di dimostrare, io a lei, o essa che dir si voglia, tramite un test, di essere io un essere umano e non un robot: qui siamo già nel surreale.

Oggi un pronunciamento del Tribunale di Firenze, riconoscendone la buona fede, ha ‘assolto’ un avvocato che aveva citato in giudizio sentenze della Cassazione false, cioè inesistenti, cioè del tutto inventate: inventate da un’Assistente AI, cui il professionista si era rivolto per chiedere aiuto nel preparare una documentazione legale.

Ancora, e la finisco qui, anche se potrei continuare a lungo, ho contato già tre aziende specializzate che hanno scritto in redazione, proponendo i loro servizi, di contenuti giornalistici, articoli insomma, scritti da AI da pubblicare su leccecronaca.it…

Ecco, sono segnali. Inquietanti, a mio modo di intendere, ma sarei contento di poter cambiare idea al riguardo.

Dove stiamo andando? Qual è il futuro che ci aspetta, in maniera sinistra, sempre a mio modo di intendere, dietro l’angolo? Mentre sono già realtà automobili guidate dall’intelligenza artificiale; aerei da essa pilotati; robot programmati ‘per fare compagnia’ quale palliativo alla solitudine di tante persone, vero e proprio dramma epocale; guerrieri meccanici addestrati per essere usati in guerra, eterna dannazione del genere umano…

Avete mai visto il film del 1989 ‘Matrix’ (il primo della serie, i seguiti sono ripetitivi), da Andy e Larry Wachowski, che descrive un mondo virtuale elaborato al computer creato per tenere sotto controllo le persone?

Avete mai letto il romanzo del 1949 di George Orwell che si intitola ‘1984’ e che parla di una società in cui ciascun individuo è tenuto costantemente sotto controllo dalle autorità del Potere?

Avete mai riflettuto sulle tesi esposte nel saggio del 2019 ‘Il capitalismo della sorveglianza’, come lo chiama l’autrice, Shoshana Zuboff che lo considera la fase finale dell’oppressione capitalistica iniziata con la rivoluzione industriale?

Qual è il vostro rapporto al momento con la sempre più invasiva e anzi pervasiva intelligenza artificiale?

Quante domande!

A voi le risposte!

Inviateci tramite mail a info@leccecronaca.it le vostre storie, le vostre considerazioni, le vostre paure o le vostre speranze, quello che vorrete esporre al riguardo.

Grazie. Saranno preziose. Le condivideremo sul giornale e cercheremo così insieme di capirci qualcosa di più.

