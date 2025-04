NOLEGGIO DI AUTO E MOTO ECONOMICHE NELLE ISOLE GRECHE

Noleggiare un’auto o una moto nelle isole greche offre un modo efficiente ed economico per esplorare l’isola. I servizi di noleggio offrono auto compatte per spazi ristretti e motociclette per spostamenti rapidi, con prezzi trasparenti e assicurazione completa che garantiscono un’esperienza senza problemi. I viaggiatori possono muoversi al proprio ritmo, massimizzando le visite turistiche restando entro il budget. Scegliere il giusto noleggio migliora la mobilità e la comodità, rendendo l’esplorazione dell’isola più efficiente e piacevole.

1. Rental Center Crete (Creta)

Rental Center Crete, un servizio di noleggio auto economico sull’isola greca di Creta, offre prezzi trasparenti, servizio premium e assicurazione completa. Fondata nel 1975 e gestita dalla famiglia Anapliotis, l’azienda ha sede a Nidas 1, Heraklion, Creta, Grecia, 71307, con operazioni in località principali come gli aeroporti di Heraklion e Chania. Il contatto è disponibile tramite +30 2810 240120 o attraverso il loro sito ufficiale. La flotta ben mantenuta ed efficiente nei consumi include auto economiche come la Toyota Aygo, auto compatte, SUV, jeep, auto familiari e furgoni. I pacchetti assicurativi premium forniscono copertura a zero franchigia, inclusi Collision Damage Waiver (CDW), Theft Protection (TP), Personal Accident Insurance (PAI), chilometraggio illimitato e assistenza stradale 24/7. I prezzi seguono una politica senza costi nascosti, con noleggi economici a partire da 18 € al giorno. Un punteggio Google di 4.9/5 basato su quasi 2000 recensioni evidenzia la soddisfazione dei clienti per il personale professionale, i processi fluidi e la chiarezza dei prezzi. Tariffe convenienti, assicurazione all-inclusive, cancellazioni flessibili (gratuite fino a 48 ore prima del ritiro) e extra gratuiti come conducenti aggiuntivi e seggiolini per bambini migliorano l’esperienza di noleggio senza stress. Non è richiesto alcun deposito o blocco della carta di credito, garantendo comodità ai viaggiatori. Rental Center Crete offre servizi di noleggio auto su misura, consentendo ai visitatori di esplorare Creta senza sforzo con un’azienda a conduzione familiare supportata da decenni di esperienza.

2. Paros on Wheels (Atene)

Paros on Wheels, con sede a Naoussa, Paros, Grecia, offre noleggi economici di auto e moto con una flotta ben mantenuta e un forte servizio clienti. Il contatto è disponibile al +30 2284 055374 o +306947561776. La flotta aziendale include auto economiche come la Hyundai i10, modelli compatti, scooter, ATV e quad, per soddisfare diversi budget e preferenze. I noleggi di auto economiche partono da 28 € al giorno durante le stagioni di bassa affluenza, con prezzi trasparenti e senza costi nascosti. L’assicurazione di responsabilità civile verso terzi è inclusa come standard, con opzioni per Collision Damage Waiver (CDW) e Full Damage Waiver (FDW) per una maggiore protezione. L’azienda fornisce supporto telefonico 24/7 per prenotazioni, richieste e emergenze, con personale noto per la professionalità e l’assistenza. Le recensioni evidenziano veicoli di qualità, prenotazioni fluide e un’assistenza clienti affidabile, con elogi per prezzi onesti e servizio cordiale. Paros on Wheels si distingue per le tariffe economiche, una flotta diversificata e extra gratuiti come caschi per noleggi di moto e mappe dettagliate. Non è richiesta la carta di credito per la prenotazione e non è necessario alcun deposito per alcuni noleggi. Chilometri illimitati gratuiti e assistenza stradale garantiscono un’esperienza senza problemi. Paros on Wheels fornisce servizi personalizzati per esplorare Paros, rendendola una scelta eccellente per noleggi di auto e moto economici.

3. Justrentals (Creta)

Justrentals, un servizio di noleggio auto con sede a Creta, offre tariffe convenienti, prezzi trasparenti e assicurazione completa con un forte supporto clienti. Justrentals opera dal 1975 e la sua sede centrale si trova in Gortynis Str. 1, Hersonissos, Creta, Grecia, con operazioni agli aeroporti di Heraklion e Chania. Il contatto è disponibile via +30 28970 23083 o info@justrentals.gr. La flotta diversificata include auto economiche come la Toyota Aygo e Peugeot 107, modelli compatti come la Toyota Yaris e Nissan Micra, SUV come la Suzuki Vitara, auto familiari, minivan e ibridi come la Toyota Yaris Hybrid. I noleggi economici partono da 15 € al giorno, seguendo una politica all-inclusive, senza costi nascosti. Il pacchetto assicurativo copre un Collision Damage Waiver (CDW) senza franchigia, un Full Collision Damage Waiver (FDW) che protegge vetri, pneumatici, motore e sottoscocca, Theft Protection (TP), Public Liability Insurance (PLI) fino a 1 milione di €, e Personal Accident Insurance (PAI) che copre i passeggeri fino a 1 milione di € e i conducenti fino a 15.000 €. Il supporto clienti affidabile è disponibile via telefono ed email, con personale professionale che garantisce un processo di noleggio efficiente. Un punteggio Google di 4.8/5 riflette la soddisfazione dei clienti, in particolare per le politiche chiare dell’azienda, i veicoli puliti e il servizio senza intoppi. Justrentals offre prezzi competitivi, assicurazione all-inclusive, cancellazioni gratuite, nessun deposito di carta di credito, chilometraggio illimitato, politiche flessibili sul carburante, seggiolini per bambini gratuiti su richiesta e servizi di consegna e ritiro convenienti in aeroporto.

4. Santorini Rent a Car (Santorini)

Santorini Rent a Car offre noleggi di auto economici con prezzi trasparenti, opzioni di veicoli diversificate e un forte servizio clienti. L’azienda opera da più sedi, tra cui l’ufficio principale a Perissa, 84703 Isola di Santorini, Grecia, l’Aeroporto di Santorini (JTR), il Porto di Athinios e il Villaggio di Perissa. Il contatto è disponibile al +30 22860 82652 o info@santorini-rent-a-car.com. La flotta include auto economiche come la Fiat Panda, modelli compatti come la Hyundai i20, auto di lusso come la Fiat 500 Cabrio, SUV, minivan, cabriolet e ATV. La copertura assicurativa include un Collision Damage Waiver (CDW), Theft Protection (TP), Fire Insurance (FI), Personal Accident Insurance (PAI) e un opzionale Super Collision Damage Waiver (SCDW) per zero franchigia. I prezzi sono all-inclusive, senza costi nascosti, chilometraggio illimitato, tasse, assistenza stradale e cancellazione gratuita. I noleggi economici partono da 23 € al giorno durante la stagione intermedia. Santorini Rent a Car fornisce consegna e raccolta gratuiti in aeroporto, porto, hotel o qualsiasi località, con supporto 24/7 per le emergenze. L’azienda detiene una valutazione media di 4.8/5, con clienti che elogiano professionalità, qualità dei veicoli e servizio senza problemi. Prezzi competitivi, una flotta diversificata, consegna/ritiro gratuiti e politiche di cancellazione flessibili la rendono una scelta eccellente per i viaggiatori attenti al budget. Seggiolini per bambini gratuiti, nessun requisito di carta di credito, una politica sul carburante “restituisci come ricevuto” e conducenti aggiuntivi senza costi extra migliorano la comodità.

5. Salonica Rent a Car (Salonicco)

Salonica Rent a Car, con sede a Salonicco, offre noleggi di auto affidabili ed economici con un approccio orientato al cliente. L’azienda opera dal centro città in Via Monastiriou 28, Nuova Stazione Ferroviaria, Salonicco 54627, e vicino all’Aeroporto Internazionale di Salonicco (SKG) a Thermi, 57001. Salonica Rent a Car fornisce servizi di noleggio senza intoppi e può essere contattata al +30 231 052 7888 o info@thessalonikirentacar.gr. La flotta include auto economiche come la Toyota Aygo e Hyundai i10, auto familiari come la Skoda Octavia e Ford Focus, SUV come la Nissan Qashqai e Toyota Rav4, e modelli di lusso per un maggiore comfort. I noleggi economici partono da 12 € al giorno per noleggi a lungo termine, con prezzi all-inclusive, chilometraggio illimitato, tasse e assicurazione di base. Le opzioni assicurative includono un Collision Damage Waiver (CDW), un Full Damage Waiver (FDW) per eliminare la maggior parte della responsabilità e Theft Protection (TP). L’azienda offre pick-up/drop-off gratuiti in aeroporto, stazioni ferroviarie o hotel, con extra gratuiti come seggiolini per bambini e un secondo conducente. Il supporto clienti include assistenza telefonica ed email, aiuto stradale e sostituzione auto entro 24 ore in caso di danni. Salonica Rent a Car detiene una valutazione Google di 4.9/5, con clienti che elogiano la professionalità, la qualità dei veicoli e il processo senza problemi. Tariffe competitive, una flotta diversificata, pick-up/drop-off flessibili e trasparenza la rendono una scelta eccellente per i viaggiatori attenti al budget. Caratteristiche aggiuntive includono chilometri illimitati gratuiti, nessun deposito per alcune categorie, cancellazione flessibile senza costi aggiuntivi e sconti stagionali.

6. Rizos Bikes (Mykonos)

Rizos Bikes, con sede a Mykonos, offre noleggi di motociclette e biciclette economici con una flotta moderna e un servizio affidabile. L’azienda opera ad Ano Mylos, Mykonos 84600, Grecia, ed è di proprietà di Christos Rizos, fornendo pick-up e drop-off gratuiti in aeroporto, porto o hotel. Il contatto è disponibile al +30 22890 28010, +30 22890 28388, o rizosmykonos@gmail.com. La flotta include scooter come Piaggio Liberty (50cc–150cc) per la navigazione cittadina, quad come MXH 450cc per l’uso fuoristrada e buggy come Polaris 570cc per terreni accidentati. I prezzi di noleggio partono da 15 € a 20 € al giorno per gli scooter, con sconti a lungo termine disponibili. I prezzi includono caschi, assistenza stradale, assicurazione di responsabilità civile verso terzi e trasferimenti gratuiti. L’assicurazione di responsabilità civile verso terzi di base è inclusa, con un opzionale Full Damage Waiver (FDW) per una copertura extra. Il servizio clienti è disponibile via telefono ed email, con personale che fornisce mappe e consigli di viaggio. Rizos Bikes detiene una valutazione Google di 4.8/5 da oltre 1.500 recensioni, con elogi per la qualità del servizio, l’economicità e i veicoli ben mantenuti. Tariffe competitive, una flotta diversificata, pick-up/drop-off gratuiti e competenza locale la rendono una scelta eccellente per i viaggiatori attenti al budget. Caratteristiche aggiuntive includono caschi gratuiti, assistenza stradale in tutta l’isola, cancellazioni flessibili e personale multilingue (inglese, greco, italiano).

7. Motorent (Atene)

Motorent, con sede ad Atene, offre noleggi affidabili di motociclette e scooter con una flotta moderna e un servizio affidabile. L’azienda è stata fondata nel 1976 e opera in Via Kavalloti 4, Atene, 11742, vicino all’Acropoli. Il contatto è disponibile al +30 210 923 4939, +30 6936 842 842 o info@motorent.gr. La flotta include oltre 80 motociclette e scooter certificati dall’Organizzazione Nazionale del Turismo Greco (GNTO), come SYM Symphony 125cc per l’uso cittadino, moto semi-automatiche per brevi viaggi, modelli avventura come BMW G310 GS e Honda Africa Twin, e motociclette da turismo premium per viaggi a lunga distanza. I noleggi partono da 17 € al giorno per gli scooter, con prezzi all-inclusive che coprono tasse, caschi, chilometraggio illimitato e assicurazione di base. Le opzioni assicurative includono l’assicurazione di responsabilità civile verso terzi (inclusa), l’assicurazione contro il furto (con condizioni) e una Full Damage Waiver (FDW) per ridurre la responsabilità. Motorent fornisce prenotazioni flessibili, caschi gratuiti, guanti, supporti per telefoni, assistenza stradale e raccomandazioni di percorsi personalizzati. L’azienda detiene una valutazione Google di 4.8/5 da oltre 280 recensioni, con clienti che elogiano la professionalità, i veicoli ben mantenuti e i prezzi equi. Tariffe competitive, una flotta moderna, extra gratuiti e una posizione centrale la rendono una scelta eccellente per i viaggiatori attenti al budget. Caratteristiche aggiuntive includono cancellazioni gratuite entro un periodo specificato, moto-tour guidati con guide multilingue, una politica sul carburante “restituisci come ricevuto” e noleggi senza necessità di carta di credito.

8. Rhorent (Rodi)

Rhorent, con sede a Rodi, offre noleggi di auto affidabili con prezzi trasparenti, una flotta moderna e un eccellente servizio. L’azienda opera principalmente dall’Aeroporto Internazionale di Diagoras (85106) e offre pick-up e drop-off 24/7. Il contatto è disponibile al +30 698 306 8501 o info@rhorent.com. La flotta include auto economiche come Citroën C3, station wagon per famiglie, SUV e crossover per terreni variati, minivan per gruppi più numerosi e auto elettriche con accesso a ricarica in tutta l’isola. I noleggi economici partono da tariffe competitive, con chilometraggio illimitato, tasse, assistenza stradale e assicurazione di base inclusi. Non sono richiesti costi nascosti o depositi. Le opzioni assicurative coprono Collision Damage Waiver (CDW), Full Damage Waiver (FDW) con zero franchigia, Theft Protection (TP), Fire Insurance e copertura per ruote, vetri e sottoscocca del veicolo. Rhorent fornisce prenotazioni flessibili, consegna gratuita in tutta l’isola e assistenza stradale 24/7. L’azienda detiene una valutazione Google di 4.9/5 da oltre 1.000 recensioni, con clienti che elogiano la professionalità, i veicoli puliti e il processo senza problemi. Tariffe competitive, una flotta completa, pick-up/drop-off facili e forte soddisfazione del cliente la rendono una scelta eccellente per i viaggiatori attenti al budget. Caratteristiche aggiuntive includono chilometri illimitati gratuiti, seggiolini per bambini su richiesta, cancellazioni flessibili e sconti speciali per clienti abituali.

Quanto costa noleggiare un’auto nelle Isole Greche?

Noleggiare un’auto economica in Grecia costa generalmente tra 20 € e 50 € al giorno. Il prezzo varia in base alla stagione, alla località e al tempo di prenotazione, con costi che vanno da 11 € a 15 € al giorno in inverno e che aumentano a 40 € a 50 € durante i mesi estivi di punta. Le tariffe della bassa stagione (novembre a marzo) scendono a 5 € a 15 € al giorno, specialmente su isole più grandi come Creta e Rodi. I prezzi della media stagione (aprile a giugno, settembre a ottobre) variano da 20 € a 50 € al giorno. Le tariffe dell’alta stagione (luglio e agosto) salgono a 40 € a 70 € al giorno per le auto economiche, mentre i SUV e i veicoli di lusso superano i 100 € al giorno. I prezzi differiscono a seconda dell’isola; Creta e Rodi offrono tariffe più basse, con piccole auto a partire da 20 € al giorno in media stagione, mentre Santorini e Mykonos vedono prezzi più alti, raggiungendo 30 € a 40 € al giorno in media stagione e fino a 80 € nei mesi di punta.

Quali sono le cose importanti da sapere quando si noleggia un’auto nelle Isole Greche?

Noleggiare un’auto in Grecia è uno dei modi più convenienti e flessibili per esplorare il paese. Ecco cinque cose importanti da sapere quando si noleggia un’auto nelle Isole Greche:

Patente di guida. I cittadini dell’UE necessitano solo della loro patente nazionale, mentre i conducenti non UE, inclusi quelli provenienti dagli Stati Uniti o dall’Australia, richiedono un Permesso Internazionale di Guida (IDP) insieme alla loro patente nazionale. La maggior parte dei noleggi richiede almeno un anno di esperienza di guida, e l’età minima è solitamente 21 anni. Porta sempre con te la patente, l’IDP (se applicabile) e i documenti di noleggio mentre guidi.

I cittadini dell’UE necessitano solo della loro patente nazionale, mentre i conducenti non UE, inclusi quelli provenienti dagli Stati Uniti o dall’Australia, richiedono un Permesso Internazionale di Guida (IDP) insieme alla loro patente nazionale. La maggior parte dei noleggi richiede almeno un anno di esperienza di guida, e l’età minima è solitamente 21 anni. Porta sempre con te la patente, l’IDP (se applicabile) e i documenti di noleggio mentre guidi. Carburante. Il carburante viene venduto al litro ed è più costoso sulle isole. Le stazioni di servizio sono comuni nelle aree urbane ma limitate nelle regioni remote, rendendo essenziale fare rifornimento prima di lunghi viaggi. La maggior parte delle stazioni ha addetti che riforniscono di carburante, e alcune chiudono presto nei fine settimana o durante le festività.

Il carburante viene venduto al litro ed è più costoso sulle isole. Le stazioni di servizio sono comuni nelle aree urbane ma limitate nelle regioni remote, rendendo essenziale fare rifornimento prima di lunghi viaggi. La maggior parte delle stazioni ha addetti che riforniscono di carburante, e alcune chiudono presto nei fine settimana o durante le festività. Assicurazione. L’assicurazione di responsabilità civile verso terzi di base è inclusa nella maggior parte dei noleggi, ma è consigliata una copertura aggiuntiva come Collision Damage Waiver (CDW), Full Damage Waiver (FDW) o Theft Protection. Alcune agenzie di noleggio offrono pacchetti che eliminano le franchigie, riducendo i costi imprevisti in caso di danni.

L’assicurazione di responsabilità civile verso terzi di base è inclusa nella maggior parte dei noleggi, ma è consigliata una copertura aggiuntiva come Collision Damage Waiver (CDW), Full Damage Waiver (FDW) o Theft Protection. Alcune agenzie di noleggio offrono pacchetti che eliminano le franchigie, riducendo i costi imprevisti in caso di danni. Qualità delle strade. Le strade variano ampiamente in qualità. Le principali rotte sono asfaltate, ma le aree rurali e montuose possono avere strade strette e tortuose con buche o sezioni non asfaltate. Guida con cautela, specialmente su strade non illuminate di notte o in condizioni di pioggia.

Le strade variano ampiamente in qualità. Le principali rotte sono asfaltate, ma le aree rurali e montuose possono avere strade strette e tortuose con buche o sezioni non asfaltate. Guida con cautela, specialmente su strade non illuminate di notte o in condizioni di pioggia. Regole di guida locali. La Grecia segue la guida a destra. I conducenti spesso sorpassano su strade strette o usano la spalla come corsia extra. Rispettare i limiti di velocità è essenziale, e la guida fuoristrada non è generalmente coperta dall’assicurazione a meno che non sia esplicitamente consentita.

Quali sono le alternative di trasporto ai viaggi in auto in Grecia?

La Grecia offre diverse alternative di trasporto ai viaggi in auto, adatte a diversi budget e località. Gli autobus pubblici, gestiti da KTEL, forniscono collegamenti economici e affidabili tra città, paesi e villaggi, specialmente sulla terraferma e sulle isole più grandi come Creta, Rodi e Corfù. Atene e Salonicco hanno sistemi di metropolitana per viaggi urbani veloci, integrati da tram e filobus per distanze più brevi. Su isole come Mykonos e Santorini, i quad (ATV) sono comuni per navigare strade strette e terreni accidentati. I taxi operano in tutta la Grecia con tariffe a tassametro, mentre app come FreeNow e Beat consentono prenotazioni digitali. Uber Taxi funziona come piattaforma per tassisti autorizzati nelle aree urbane. I traghetti e i taxi d’acqua collegano la terraferma a oltre 60 isole e forniscono accesso a aree costiere remote dove le auto non sono necessarie.

Cosa è meglio noleggiare in Grecia? Bicicletta o Auto?

La cosa migliore da noleggiare in Grecia è un’auto perché offre maggiore flessibilità, comfort e convenienza. Un’auto è particolarmente ideale per famiglie, gruppi o viaggiatori che pianificano di visitare più destinazioni sulla terraferma o su isole più grandi come Creta, Rodi o Corfù. Se sei un turista solitario che intende percorrere brevi distanze o esplorare isole più piccole con strade strette, allora noleggiare una bicicletta potrebbe essere una buona alternativa. Le biciclette e gli scooter sono economici e pratici per navigare in luoghi come Mykonos o Santorini, dove il parcheggio può essere limitato e le distanze tra le attrazioni sono più brevi.

Che tipo di biciclette puoi noleggiare nelle Isole Greche?

Le Isole Greche offrono varie opzioni di noleggio biciclette adatte a diverse esigenze di viaggio e terreni. Le e-bike forniscono assistenza motoria per affrontare aree collinari con il minimo sforzo, rendendole popolari per il turismo sostenibile. Gli scooter offrono un modo economico e conveniente per navigare strade strette e brevi tragitti. Le motociclette consentono una maggiore flessibilità nell’esplorare aree rurali e distanze più lunghe, specialmente su isole più grandi come Creta o Rodi. Le biciclette da strada sono adatte per percorsi lisci su strade asfaltate, mentre le mountain bike (MTB) gestiscono sentieri fuoristrada e terreni accidentati. Le mountain bike elettriche (E-MTB) combinano assistenza motoria con capacità fuoristrada, rendendole una scelta versatile per percorsi impegnativi.

La Grecia è adatta per andare in bicicletta?

Sì, la Grecia è adatta per andare in bicicletta, specialmente per coloro che cercano percorsi e esperienze culturali. Il paese offre un mix di strade costiere, sentieri montuosi e villaggi perfetti per gli amanti del ciclismo. Isole come Kos e Corfù sono particolarmente bike-friendly, con piste ciclabili organizzate e un terreno relativamente piatto, rendendole ideali per ciclisti occasionali. Regioni come il Peloponneso e Creta offrono percorsi più impegnativi per ciclisti esperti, offrendo viste su rovine antiche, uliveti e paesaggi aspri. L’infrastruttura stradale in alcune aree potrebbe non essere ideale, con superfici irregolari e ostacoli occasionali. I conducenti sono generalmente accomodanti verso i ciclisti, ma si consiglia cautela su strade trafficate con corsie ciclabili limitate.

