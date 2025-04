LECCE – COMO SABATO 19 ORE 15, AL VIA DEL MARE ARRIVA LA SQUADRA PIU’ RICCA D’ITALIA COMPRATA DAI FRATELLI INDONESIANI PIU’ RICCHI DEL MONDO

(Rdl) _________ Sabato Santo di passione, cosa troverà nell’uovo di Pasqua il Lecce? E’ quart’ultimo, a 26 punti, appena due sopra la zona rossa in cui si trovano, oltre al Monza staccato, Empoli e Venezia; soprattutto, non vince dal 31 gennaio, avendo collezionato nel frattempo tre pareggi e sei sconfitte.

In apertura della trentatreesima giornata (dopo questa, mancheranno solo più cinque partite al termine del campionato) al Via del Mare arriva il Como, relativamente tranquillo a 36 punti, e forte di una proprietà miliardaria, dei fratelli indonesiani Robert e Michael Hartono (nella foto).

L’allenatore dei lariani Cesc Fabregas non vuole sentire storie e chiama i suoi alla lotta:

“Noi già salvi? La salvezza virtuale per me non esiste, o la ottieni o non la ottieni. È matematica, pura e semplice. Contro il Lecce servirà da parte nostra una prestazione di altissimo livello: affronteremo una squadra aggressiva, affamata, che ha bisogno dei tre punti tanto quanto noi.

Per noi sarà un vero e proprio esame e voglio capire chi dei miei giocatori ha davvero fame”.

Marco Giampaolo conta sullo spirito di squadra e sulla spinta del pubblico:

“Ci manca una vittoria per stare in media, ma la squadra ha sempre dato tutto. Non siamo mai usciti indegni dal campo. Sappiamo però che dobbiamo essere più bravi e trovare il modo per far girare gli episodi dalla nostra parte.

Il Como ha poco da invidiare alle big del campionato, gioca con mentalità e identità. Ma noi dobbiamo fare il possibile e l’impossibile per vincere.

Domani ci servono freddezza, lucidità e spirto di squadra.

Poi il nostro valore aggiunto deve essere il pubblico. Uniti si festeggia, si piange e si lotta. Non si scappa da lì”.

Category: Sport