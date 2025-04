ULTIM’ORA / E’ MORTO PAPA FRANCESCO

(Rdl) __________

E’ morto questa mattina a Roma, nella sua residenza di Santa Marta, Papa Francesco. Aveva 88 anni. Era da tempo malato. Ma aveva voluto fino all’ultimo, nonostante le precarie condizioni di salute, assolvere alla sua missione.

Ieri, giorno di Pasqua, nella benedizione alla Città di Roma e al Mondo intero, il suo ultimo pensiero, di condanna per i signori della guerra, tutti i responsabili, e per i mercanti di armi, in una rinnovata esortazione agli uomini di buona volontà a sperare nella pace con rinnovato vigore.

Era Papa dal 13 febbraio 2013.

Papa Francesco, all’anagrafe Jorge Mario Bergoglio, aveva scelto il nome in ossequio a San Francesco d’Assisi, come rivelò egli stesso ancora in Conclave:

“Subito, in relazione ai poveri ho pensato a Poi, ho pensato alle guerre, mentre lo scrutinio proseguiva, fino a tutti i voti. E Francesco è l’uomo della pace. E così, è venuto il nome, nel mio cuore: Francesco d’Assisi. È per me l’uomo della povertà, l’uomo della pace, l’uomo che ama e custodisce il creato; in questo momento anche noi abbiamo con il creato una relazione non tanto buona, no? È l’uomo che ci dà questo spirito di pace, l’uomo povero… Ah, come vorrei una Chiesa povera e per i poveri!”.

Il 24 maggio 2015 dedicò all’ambiente l’Enciclica “Laudato si'” in cui insegnava l’amore e il rispetto per la Natura, in un inedito quanto chiaro contesto di coraggiosa denuncia sociale: rimane un’opera fondamentale per la nostra identità di contemporanei.

L’annuncio della sua morte è stato dato pochi minuti fa prima delle ore 10 dal Cardinale Camerlengo della Camera Apostolica Kevin Farrell.

Queste le sue parole:

"Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la scomparsa del nostro Santo Padre Francesco. Alle 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. Tutta la sua vita è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, soprattutto a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, affidiamo l'anima di Papa Francesco all'infinito amore misericordioso del Dio Uno e Trino".

Category: Cronaca