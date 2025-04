E’ MORTO GRAZIANO FIORITA, IL FISIOTERAPISTA DEL LECCE NEL RITIRO PREPARTITA. RINVIATA LA GARA DI DOMANI A BERGAMO CONTRO L’ATALANTA

IL ‘PONTE’ DEL MUSEO SPADA A LECCE

Riceviamo e volentieri pubblichiamo __________ Tre giorni al museo Arte, cultura e spettacoli per il ponte del 25 Aprile Per info e prenotazioni 3287496672 collezionespada@gmail.com Lecce via Sindaco Lupinacci 11 Venerdì 25 Aprile Al mattino la conversazione sul Futurismo e la proiezione del video Balli Plastici, offriranno uno sguardo inedito sul Futurismo, attraverso la rielaborazione […]