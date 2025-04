FALLISCE UNA TRUFFA AD ANZIANI. LA POLIZIA DI STATO ARRESTA TRE GIOVANI

Report della Questura di Lecce __________

LECCE: SI FINGONO CARABINIERI E RUBANO 3.000 EURO. ARRESTATI DALLA POLIZIA DI STATO E ALLONTANATI DAL QUESTORE CON FOGLIO DI VIA PER 3 ANNI

Nel corso della mattinata di ieri, personale della Polizia di Stato, nell’ambito di mirati servizi predisposti per il contrasto dei reati predatori, transitando per Vignacastrisi, frazione nel comune di Ortelle (Le) notava un’autovettura modello Alfa Romeo Junior con a bordo tre persone sospette.

In particolare dagli agenti della Squadra Mobile veniva notata una ragazza che in maniera furtiva usciva da un’abitazione e saliva a bordo dell’autovettura che ripartiva a forte velocità. Insospettiti da tale comportamento, personale di quest’ufficio investigativo si metteva all’inseguimento dell’auto riuscendo a bloccarla dopo diversi chilometri. A bordo dell’autovettura venivano identificati tre soggetti, un ventunenne e un ventiduenne di Napoli e una sedicenne della Romania, che all’esito di una perquisizione venivano trovati in possesso della somma di euro 3.000,00 in contanti.

Gli immediati accertamenti consentivano di appurare come poco prima i tre avessero consumato una truffa aggravata con la nota tecnica del finto incidente in danno di un signore che si presentava poco dopo in Questura per sporgere querela.

In particolare, il signore, classe 1936, raccontava di aver ricevuto diverse telefonate da un sedicente carabiniere che gli comunicava che il figlio aveva avuto un incidente in cui era rimasta gravemente ferita una donna e che per pagare i danni, sarebbero serviti immediatamente 3000 euro in contanti o in monili d’oro.

Una volta racimolata la somma in casa, una donna si era presentata in casa degli anziani per prendere in consegna il denaro, per poi allontanarsi velocemente.

Atteso quanto sopra, stante la flagranza di reato i tre venivano tratti in arresto per il reato di truffa aggravata e condotti in carcere e il denaro veniva restituito all’avente diritto.

Ai due maggiorenni veniva notificata inoltre la misura di prevenzione emessa dal Questore della Provincia di Lecce del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Lecce per anni 3.

Lecce, 24/04/2025

