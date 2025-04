REPORT DELLA POLIZIA DI STATO SU CHIUSURA ESERCIZIO COMMERCIALE

Report della Questura di Brindisi ___________

A seguito di controlli della Polizia di Stato di Brindisi, il 07 aprile, il Comune di Cellino San Marco ha emesso un provvedimento amministrativo, con il quale è stata disposta la chiusura per un periodo non inferiore a giorni 30, e comunque fino alla risoluzione della non conformità riscontrata, dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande con annessa sala giochi riconducibile ad un esercizio pubblico del luogo.

L’atto amministrativo è la diretta conseguenza dei servizi straordinari di controllo interforze a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica disposti dal Questore Giampietro Lionetti sul territorio della provincia brindisina, effettuati nella giornata del 27.03.2025, eseguiti congiuntamente da personale della Polizia di Stato, dai Carabinieri, della Guardia di Finanza, dal Sian-ASL di Brindisi e dell’Agenzia dei Monopoli di Brindisi.

La conseguente attività istruttoria effettuata dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Brindisi ha tenuto conto sia di evidenti e significative criticità in ordine alle norme riferite alla sorvegliabilità interna dell’esercizio, con particolare riferimento ai locali destinati a sala giochi, sia della presenza, con contestuale messa a disposizione degli avventori, di un apparecchio destinato a forma di gioco non rispondente alle caratteristiche prescritte dalla norma.

Le ragioni innanzi riportate sono gli indici da cui è stata tratta la consapevolezza del titolare dell’esercizio per quanto attiene la gestione dello stesso in violazione delle norme previste per le contestazioni addebitategli.

Brindisi, lì 24 aprile 2025

Category: Cronaca