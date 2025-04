LA NUOVA RIVISTA D’ARTE “Krinomai”. PRESENTAZIONE A NARDO’ DOMENICA 27

di Graziano De Tuglie ____________

Domenica 27 aprile alle 19 presso la sede dell’Associazione “Punto d’Incontro” in via Seminario 3 a Nardò si presenterà il progetto “Krinomai” che pubblica l’omonima rivista che viene ad arricchire il panorama culturale italiano.

La rivista “di storia e critica delle Arti” ha esordito quest’anno con il suo primo numero del primo semestre del 2025 presentato in prima assoluta a Milano presso la libreria San Paolo lo scorso 19 marzo. Krìnomai deriva la sua etimologia del greco antico, specificatamente dal verbo “Krino” che significa “discernere, valutare, giudicare, considerare”: dal verbo greco krinomai deriva anche la parola ‘crisi’ che vuol dire scegliere e quindi indica anche la volontà di puntare anche ad un radicale cambiamento.

La rivista è diretta da Francesco Danieli (nella foto, ndr), nato a Nardò e residente a Galatone, appassionato studioso,docente, autore di oltre venti monografie e di centinaia di saggi scientifici su temi di storia, arte e antropologia, è ritenuto uno dei più autorevoli iconologi viventi, capace interprete del simbolismo cristiano e di quello esoterico preclassico, classico e moderno. Frenetica la sua attività di conferenziere; ospite di programmi culturali di spicco (Italia con Voi per RAI Italia; Linea Verde Start per RAI UNO ecc.).

Artista egli stesso – pittore e scultore – espone regolarmente in mostre personali e collettive in tutto il territorio nazionale. Sue opere sono in collezioni private in Italia come in Svizzera, Germania, USA e Brasile. E’ uno dei principali artefici della nascita di questa nuova rivista con l’intenzione di costruire una nuova rivista volta a essere luogo di convivialità delle differenze, a dispetto dell’uniformità forzata e dei diktat omologanti della cultura di massa.

Alla presentazione parteciperanno Laura Minerva, docente e saggista, e la vicedirettrice di Krìnomai Pamela Blago che ha già avuto modo di anticipare il senso e le modalità della rubrica “KrinoKids”, accessibile dal portale web, grazie alla quale e sotto la sua guida i più piccini potranno accostarsi alle tecniche e alle correnti artistiche, mettendosi fattivamente all’opera e condividendo i propri lavori sui canali social della rivista.

L’impegno dell’Associazione Punto d’Incontro promuove, con questa presentazione, la diffusione di quello che risulta essere un progetto nuovo e impegnativo, quello di Krínomai, a servizio della Comunità con un respiro a livello nazionale.

La rivista è disponibile online al sito www.krinomai.it e presso la Libreria san Paolo di Milano.

