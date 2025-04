IL DIETRO-FRONT DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA STEFANO MINERVA PER IL CONVEGNO XYLELLA A LECCE. PRIMA DA’, POI LEVA IL PATROCINIO: “posizioni equivoche”. COSI’ SCONFESSA PURE IL SUO VICEPRESIDENTE FABIO TARANTINO

(g.p.) ___________ E’ stato annunciato ieri, con alcuni post della locandina (foto sotto) su Facebook, dagli organizzatori, senza che, almeno al momento, ci sia stato un loro comunicato stampa al riguardo, il convegno “Chek up Xylella. Atti Polizia Giudiziaria di Bari e Rivegetazione degli ulivi”, in programma a Lecce, all’ex Convitto Palimieri, in piazzetta Carducci, sabato 3 aprile, alle 17.30, fra l’altro in infelice concomitanza con la partita di calcio del Via del Mare ospite la capolista Napoli.

Si tratta in buona sostanza della tappa leccese del tour informativo intrapreso dall’Associazione UliVivo in tutta la Puglia, cominciato a Sannicandro di Bari il 2 aprile scorso, di cui avevamo riferito.

Questo pomeriggio, pochi minuti fa, l’ufficio stampa della Provincia di Lecce ha diffuso tramite mail il seguente comunicato: ________

“La Xylella ha prodotto negli anni una vera e propria desertificazione del paesaggio nel Salento e ha provocato ingenti danni all’economia di un territorio che, da sempre, è vocato all’olivicoltura e i nuovi focolai sono l’evidenza inconfutabile che continua ad avanzare nel territorio pugliese”.

“Confidiamo da sempre nelle indicazioni che arrivano dalla comunità scientifica per organizzare e migliorare le attività di contenimento e contrasto del batterio, con l’auspicio che possano arrivare al più presto risultati incoraggianti dai progetti di ricerca attivati. La Provincia di Lecce, come dimostrano le attività finora svolte, è da sempre al fianco della Regione Puglia e del Ministero nelle iniziative di rigenerazione del territorio e accanto alle aziende colpite che sono in attesa dei ristori”.

È il commento di Stefano Minerva (foto sopra, ndr), presidente della Provincia di Lecce che, nella mattinata odierna, ha provveduto, alla luce delle equivoche posizioni degli organizzatori del convegno “Chek-UP Xylella”, emerse peraltro solo in una fase successiva, a revocare la concessione del patrocinio della Provincia di Lecce che era stato conferito d’ufficio, nel rispetto di un vigente regolamento.

“Come accaduto sinora, rilanciamo il nostro impegno a continuare ad essere interlocutori di coordinamento o di supporto a mondo scientifico, istituzioni, enti del territorio e associazioni di categoria, nelle azioni di contrasto al batterio e in quelle di recupero e valorizzazione del paesaggio salentino”, conclude il presidente Minerva.

Lecce, 30 aprile 2025 __________

Fin qui il presidente Minerva, che, quindi, prima ha dato, poi ha levato, il Patrocinio dell’Ente.

Non solo. Solo ora definisce “equivoche” le posizioni degli organizzatori del convegno e ribadisce la sua fede nella “comunità scientifica”.

Peccato che fra i relatori del convegno ci siano illustri scienziati, massimi esperti e qualificate personalità.

Peccato che, fra i politici, ci sia anche il suo vicepresidente dell’Ente Fabio Tarantino.

Peccato proprio. Dopo anni di polemiche infinite e di scontro muro contro muro, poteva essere un primo momento istituzionale di dialogo e di confronto. Ancora troppo presto: chi non vuole sentire continuerà a fingersi sordo e continuerà a chiudere gli occhi, pure di fronte alle evidenze, ai dati di fatto, alla verità.

