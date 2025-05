IN DUE DISTINTI INTERVENTI I CARABINIERI ARRESTANO DUE PRESUNTI SPACCIATORI DI MELISSANO E DI CAMPI SALENTINA

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce __________

SEQUESTRATE ARMI E DROGA, DUE ARRESTI ESEMPLARI!



Proprio in occasione della Festa del 1° Maggio, giornata simbolo di diritti, lavoro e solidarietà, le recenti operazioni condotte dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce dimostrano come l’attività di prevenzione e repressione dei reati sia fondamentale per creare un ambiente più sicuro e giusto per la comunità salentina.



Nell’ambito di tali attività, nella giornata di ieri sono stati condotti due distinti interventi che hanno portato all’arresto di soggetti trovati in possesso di armi clandestine e sostanze stupefacenti. Tali attività rappresentano un segnale concreto dell’incessante lotta contro la criminalità.

Il primo intervento, effettuato dai militari del NORM della Compagnia di Tricase, ha portato all’arresto di un 37enne di Melissano, già noto. L’intervento è scaturito a seguito di una caduta accidentale mentre il predetto giovane percorreva la SP91, territorio del Comune di Salve, a bordo del proprio scuoter. Tempestivo è stato l’intervento dei sanitari, ma proprio durante il trasporto in ambulanza, presso il Pronto Soccorso di Tricase, sono state rinvenute alcune dosi di sostanza verosimilmente stupefacente cadute dalle tasche dell’uomo. Il successivo intervento dei militari dell’Arma ha consentito di rinvenire 9 dosi della predetta sostanza, verosimilmente del tipo cocaina e 800 euro in contanti, ritenuti probabile provento di un’attività di spaccio. Proprio questo primo rinvenimento ha spinto i Carabinieri ad effettuare una successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione del sospettato che ha portato a risultati significativi.

Alla presenza della madre, nascosta in un mobile della cucina ed opportunamente celata in una confezione di cartone di purè, è stata rinvenuta e sequestrata una pistola calibro 25/6.35 mm, con matricola abrasa, 5 proiettili dello stesso calibro e ulteriori 4 dosi di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo cocaina.





Il secondo intervento a Squinzano, condotto dai Carabinieri del NORM della Compagnia di Campi Salentina, ha portato all’arresto di un 22enne del luogo, anch’egli già noto, poiché trovato in possesso di sostanze stupefacenti e armi.

Durante un controllo sulla S.P. 4, a bordo della sua autovettura, una piccola utilitaria, il giovane è stato trovato in possesso di 18 dosi di cocaina (oltre 5 grammi) e un involucro contenente altri 50 grammi della medesima sostanza. Anche qui, a seguito di una perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato una pistola calibro 7,65, a tamburo, con matricola abrasa e tre cartucce, nonché ulteriore materiale per il confezionamento verosimilmente legato ad una probabile attività di spaccio.



Entrambi i soggetti sono stati arrestati. Il primo, dopo le cure mediche, in conformità con le disposizioni del PM di turno della Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione mentre per il secondo soggetto (di Campi Salentina) si sono spalancate le porte della Casa Circondariale di Borgo San Nicola di Lecce.



Queste operazioni confermano l’impegno dei Carabinieri nel presidio del territorio, nella lotta contro il traffico di droga e il porto illegale di armi, a tutela della sicurezza dei cittadini e della legalità.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri continuerà ad intensificare le attività di controllo, prevenzione e repressione per garantire un ambiente più sicuro per tutti.

È importante sottolineare che i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.



Lecce, 2 maggio 2025

AGGIORNAMENTO della redazione di leccecronaca.it

Le persone arrestate nell due distinte operazioni antidroga sono Stefano Scarlino, 37 anni, di Melissano, e Alessio Miglietta, 22 anni, di Campi Salentina.

