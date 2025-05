LA NUOVA VITA DI PALAZZO BN. A leccecronaca.it ALESSANDRO GIUFFRE’, COUNTRY MANAGER DI LIMEHOME, SPIEGA LA ‘FILOSOFIA’ DEL GRUPPO CHE HA RILEVATO LA STORICA DIMORA: “Arrivare nei nostri appartamenti e sentirsi a casa”

di Maria Antonietta Vacca __________

“In oltre duecento città europee in cui viaggiare, abbiamo soluzioni di soggiorno all’insegna della comodità e della semplificazione: mono, bi e trilocali, appartamenti perfetti anche per le famiglie, che sentono sempre più forte l’esigenza di soluzioni che facciano sentire a casa”.

Ci tiene a sottolinearlo con un sorriso, Alessandro Giuffrè, Country Manager Italia & Director Expansion di Limehome, una delle realtà in più rapida crescita e tra le più grandi nel settore dell’hospitality in Europa, all’avanguardia nell’offerta di appartamenti ad uso turistico.

Lo abbiamo intervistato qui a Lecce, a Palazzo BN, in un incontro formale, ma informalizzato dalla sua cortesia e affabilità.

A leccecronaca.it ha spiegato come l’azienda tedesca che rappresenta la Limehome stia trasformando il concetto di vacanza e di accessibilità alle strutture per tutti, ma in particolar modo per le famiglie. E nello specifico ci racconta dell’intervento fatto appunto a Palazzo BN.

D.) Che cosa distingue la vostra offerta dalle altre del settore? Ci può spiegare che cosa vi caratterizza?

R.) “Ciò che ci distingue è il nostro prodotto: appartamenti di diverse metrature che rispondono all’esigenza di avere più spazio e flessibilità nell’organizzazione del viaggio. Rispondiamo alla richiesta di ‘sentirsi a casa lontano da casa’. I nostri appartamenti sono dotati di tutto e, se manca qualcosa, c’è un servizio di assistenza 24 ore su 24.

La nostra formula coniuga la flessibilità dell’appartamento indipendente con i servizi dell’hotellerie, come ad esempio la pulizia e l’assistenza clienti. Nella maggior parte dei casi, questi progetti sfruttano strutture preesistenti, precedentemente destinate ad usi commerciali o turistici, come ad esempio, ex uffici o alberghi, comunque non più al passo con le esigenze degli ospiti.

Le famiglie sono per noi un punto di riferimento importante. Basta pensare che a Milano il 32% dei clienti che soggiornano nei nostri appartamenti sono famiglie.

D.) Per il rapporto qualità-prezzo, su quali standard vi attestate?

R.) Siamo su uno standard medio, ad esempio il trilocale di Lecce ha un costo di circa 150 euro a notte.

D.) Dove si trovano I vostri appartamenti?

R.) In Italia siamo a Milano, Roma, Verona e Lecce, ma siamo in fase di espansione in tante altre località, come ad esempio la Costiera Amalfitana. In Europa contiamo circa diecimila appartamenti, dal Portogallo ad Atene.

Il nostro obiettivo è rendere il soggiorno un’esperienza gratificante, di qualità, invogliando le famiglie a viaggiare, con la garanzia di arrivare nei nostri appartamenti e sentirsi a casa!

Rilevando strutture dismesse, o destinate ad altri usi, abbiamo dato ad esse una nuova vita, sostenendo al contempo le attività commerciali limitrofe. Quando si viaggia con i bambini, la parola chiave è ‘Semplificazione’”.

D.) In che modo Limehome va incontro a questa esigenza?

R.) Semplificazione e flessibilità sono alla base della nostra offerta, a partire dal nostro approccio digitale: dalla prenotazione al check-out, fino alla fatturazione e al servizio clienti disponibile 24 ore su 24. Tutti gli ospiti possono quindi sperimentare il massimo comfort senza code alla reception e tempi di attesa.

D.) Negli appartamenti avete anche dotazioni specifiche per i piccoli, come spondine, culle, seggioloni?

R.) Prendiamo come esempio l’appartamento a Lecce: qui c’è tutto ciò di cui una famiglia con bambini piccoli ha bisogno, dal seggiolone al lettino, senza rinunciare alla sorpresa di trovare anche dei giochi. L’obiettivo è dotare gradualmente tutti i nostri appartamenti di queste soluzioni. In ogni caso, è sempre possibile chiedere ed avere subito quanto di altro serva.

D.) Ci può parlare in dettaglio di Palazzo BN? Questo storico edificio di fronte al Politeama, a due passi da piazza Sant’Oronzo, in cui ci troviamo, un monumento, direi meglio, che negli ultimi anni era stato restituito alla città grazie al prezioso restyling a cura del gruppo di Renè de Picciotto…

R.) “Lo abbiamo scelto e rilevato proprio per tutto questo. Oggi la nostra gestione si scompone. Da una parte la ristorazione e dall’altra le strutture ricettive composte di camere e appartamenti. Un nuovo concetto che riscontra, nelle oltre duecento strutture di Limehome, un notevole successo. Ed è così anche a Palazzo BN. Almeno questo raccontano i primi dati che arrivano alla nuova gestione”.

