GIOVANE IMMIGRATO IRREGOLARE FINISCE IN CARCERE PER FURTO

Report della Questura di Lecce

LECCE: TENTA DI RUBARE ALCUNI GENENRI ALIMENTARI IN UN SUPERMERCATO E REAGISCE CON VIOLENZA NEI CONFRONTI DEI POLIZIOTTI. ARRESTATO

Alle ore 8.30 circa di sabato mattina, durante il regolare servizio, la sala operativa ha inviato un equipaggio presso il supermercato di via Stanislao Sidoti, per la segnalazione di una persona autore di presunto furto all’interno.

Giunti sul posto la responsabile del negozio indicava agli operatori di polizia un giovane extracomunitario che appena notava l’arrivo della volante, cercava di allontanarsi e guadagnare la fuga in direzione dell’uscita principale.

Il soggetto, con ancora in mano parte di quanto asportato, deciso a guadagnarsi la fuga, nonostante gli inviti alla calma da parte degli operatori, nel tentativo di risolvere la questione in modo bonario, iniziava a spintonare con veemenza gli operatori tanto che quest’ultimi non riuscivano quasi a contenerne la violenza e la forza.

Durante le operazioni di messa in sicurezza del soggetto, a causa della violenta resistenza e dell’azione posta in essere dallo stesso per sottrarsi al controllo e guadagnarsi la fuga, gli operatori rovinavano al suolo e si rendeva necessario l’intervento di una seconda volante.

Il soggetto, una volta accompagnato presso gli uffici, risultava essere già conosciuto agli uffici per precedenti reati predatori e destinatario di Foglio di via Obbligatorio con il quale veniva vietato allo stesso di ritornare nel comune di Lecce e relative frazioni per la durata di anni tre, notificatogli in data 09.01.2025. Piu volte violato.

Ultimate le formalità, la persona veniva tradotta presso la casa circondariale come disposto dall.A.G. competenete.

Lecce, 23 maggio 2025

