DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 29 MAGGIO 2025 

Buongiorno!

Oggi è giovedì 29 maggio 2025.

San Girolamo.

Il nostro amico di Ostuni Enzo Suma compie 43 anni: tanti cari auguri di buon compleanno!

E tanti auguri di buon compleanno a Lecce al consigliere comunale Andrea Guido.

1985. Come oggi, quaranta anni fa, la Strage dell’Heysel. Nello stadio di Bruxelles, capitale del Belgio, trentanove persone, tifosi juventini, muoiono, e centinaia rimangono ferite, durante gli scontri scoppiati nella finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool.

Proverbio salentino: CI GIRA LICCA E CI RESTA A CASA SICCA

La traduzione letterale è: chi gira lecca e chi resta a casa secca.

Questo proverbio sta ad indicare che coloro che vanno in giro per lavoro o anche per piacere, comunque portano a casa qualcosa.

Solitamente veniva utilizzato dalle donne salentine che quando uscivano per andare a trovare vicine di casa, parenti o amiche, queste non le lasciavano andare via senza avere offerto loro i prodotti della terra o qualche pietanza appena preparata.

Stava pure a significare che le persone che non restavano chiusi in casa avevano più opportunità di fare incontri sentimentali.

