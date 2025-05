PER SEMPRE NO TAP

Riceviamo e volentieri pubblichiamo _____________

ORGOGLIOSƏ DI ESSERE NO TAP



Noi, firmatarə di questo documento, siamo persone che hanno dedicato tempo, energie, competenze e passione alla lotta contro il Trans Adriatic Pipeline. Molti e molte di noi hanno opposto i propri corpi alla costruzione di quest’opera che consideriamo -ancora- inutile, imposta e dannosa.

Lo abbiamo fatto per amore della nostra terra e in solidarietà concreta con tutte le comunità e i

territori colpiti dagli impatti diretti e indiretti di TAP.

Molti e molte di noi stanno ancora oggi affrontando conseguenze economiche e penali per questa scelta. Eppure, non proviamo alcun rimpianto, né alcun ripensamento.

Nessuna sentenza potrà cancellare le ragioni della nostra lotta. Neanche l’assoluzione dei

dirigenti di TAP e delle aziende appaltatrici, disposta recentemente dal Tribunale di Lecce, che

consideriamo una sconfitta del diritto e della giustizia.

Pochi giorni prima della sentenza, i Comuni di Melendugno e Vernole hanno ratificato un accordo con TAP che prevede:

il ritiro della costituzione di parte civile,

la rinuncia alle compensazioni per la costruzione dell’opera e per il suo previsto raddoppio,

in cambio di un “contributo economico volontario” da parte di TAP: 6 milioni di euro per

Melendugno, 2 milioni per Vernole, e 50.000 euro a ciascun Comune come compenso per il servizio legale prestato dagli avvocati nella trattativa.

Una cifra irrisoria se confrontata con i profitti distribuiti da TAP agli azionisti: 289 milioni di euro nel solo 2022. Spiccioli per provare a comprare il consenso del territorio, senza mai riconoscerne i diritti.

Gli accordi specificano infatti che queste somme non costituiscono risarcimento né ammissione di responsabilità da parte della multinazionale.

Prendiamo le distanze da questi accordi perché per noi rappresentano:

un’operazione di facciata utile solo a ripulire l’immagine della multinazionale;

una ratifica di quella che viene chiamata “pacifica coesistenza” con un’opera che è climalterante, impattante, pericolosa e figlia della speculazione;

un tentativo di delegittimare le ragioni di chi ha lottato e di chi lotterà in futuro contro TAP, dal momento che entrambi gli accordi affermano testualmente in premessa “la piena compatibilità ambientale e sociale” dell’opera e la sua “importanza strategica”.

Sappiamo bene con quale “zelo” i Comuni che hanno accettato questi fondi vigileranno in futuro

sull’impianto.

Il vero significato politico di questi accordi è il tentativo di pacificazione del territorio, che prima si è cercato di ottenere con la repressione poliziesca e giudiziaria, ora con la compravendita del consenso.

Riteniamo particolarmente grave che l’avvocato Francesco Calabro – già membro del nostro Legal Team e incaricato della nostra difesa nei procedimenti penali- abbia scelto di offrire la propria consulenza per la definizione di un accordo che, a nostro avviso, svilisce profondamente le ragioni della lotta che insieme abbiamo portato avanti.

La lotta continua, e noi non possiamo immaginare di proseguirla al fianco di chi ha compiuto una scelta così distante dai principi che ci uniscono.

Ci interessa poco ascoltare giustificazioni su decisioni già prese e su cui non c’è stato alcun

confronto preventivo.

Le decisioni politiche si discutono prima, non a cose fatte.

La nostra lotta però non è finita.

Continueremo a mobilitarci perché persistono emissioni climalteranti dagli sfiati del PRT, sono

emerse criticità strutturali del tratto sottomarino, esiste una minaccia concreta e permanente legata alla vicinanza dell’impianto ai centri abitati, il raddoppio dell’opera è sempre più vicino e va contrastato da subito.

L’unica battaglia persa è quella che non si combatte.

E noi, questa battaglia, continuiamo a combatterla.



Sottoscritto da oltre 150 tra attivistə e solidali del Movimento No TAP.

