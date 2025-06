CONTROLLI INTERFORZE DI POLIZIA NEL CENTRO STORICO DI LECCE

Report della Questura di Lecce __________

MOVIDA: OPERAZIONE INTERFORZE AD ALTO IMPATTO NEL CENTRO STORICO

In linea con le strategie condivise in sede Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Questore della Provincia di Lecce dr. Giampietro LIONETTI ha disposto per la serata di sabato 31 maggio u.s. un servizio straordinario di controllo del territorio interforze effettuato da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

Il servizio ad “Alto impatto” in tutto il centro storico della città di Lecce ha interessato le zone che raggruppano principalmente i locali della movida, luoghi di maggiore aggregazione di persone.

Particolare attenzione è stata anche rivolta alla zona della stazione ferroviaria.

Le attività di polizia con pattuglie automontate e appiedate hanno riguardato l’identificazione di persone appiedate e di avventori di locali, ma anche la prevenzione dei reati predatori e i controlli amministrativi agli esercizi commerciali e sono stati intensificati nelle zone ad alta frequentazione giovanile, quali Piazzetta Santa Chiara, Piazzetta Alleanza ed il Convitto Palmieri.

All’esito dell’attività, sono stati sottoposti a verifica documentale in materia di regolare possesso di autorizzazioni, contrasto al lavoro nero e controlli strumentali nr. 12 pubblici esercizi di cui 4 sanzionati a vario titolo per violazioni amministrative

In particolare, è stato denunciato il titolare di un locale in via Maremonti per mancato adeguamento del documento di valutazione dei rischi dell’esercizio commerciale, è stata disposta la sospensione dell’attività di un bar in Via Cairoli per mancata esibizione del documento di valutazione dei rischi e, a carico di entrambe le predette attività commerciali personale del NIL dell’Arma dei Carabinieri ha erogato un’ammenda pari a 5.695 euro ed altre sanzioni amministrative pari a 2500 euro.

Altri due bar, uno in via Paladini e l’altro in via XXV Luglio, sono stati sanzionati ai sensi dell’articolo 20 del Codice della Strada per occupazione abusiva del suolo pubblico poiché i tavoli esterni erano stati posizionati oltre gli spazi ammessi dall’autorizzazione.

Sono state controllate complessivamente per la sola serata di sabato 195 persone e 9 autovetture.

Inoltre, con l’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, nei pressi di una nota attività commerciale posta in via Ascanio Grandi, sono stati sequestrati 19,35 grammi di hashish a carico di ignoti.

Lecce, 3 giugno 2025

