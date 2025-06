DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 6 GIUGNO 2025

Buongiorno!

Oggi è venerdì 6 giugno 2025.

San Norberto.

Nove anni fa, come oggi, in Italia, l’ entrata in vigore delle così dette ‘Unioni Civili’ fra persone dello stesso sesso.

1933 – Apre il primo drive-in, a Camden, nel New Jersey, Usa.

1944 – Seconda guerra mondiale: è il D-Day: il giorno dello Sbarco in Normandia che dà il via alla riconquista dell’europa nazista da parte degli Alleati.

Dopo un lungo periodo, è tempo di sempre più frequenti gite e scampagnate, o di viste a fiorai e vivaisti. Per conservare più a lungo i fiori recisi in vaso, per allietare le nostre case, meglio tagliarli all’interno di una bacinella piena d’acqua, in modo da impedire che l’aria penetri all’interno dello stelo.

È bene anche schiacciare l’estremità del gambo: così si agevola l’infiltrazione di acqua.

Per riempire il vaso utilizzate acqua distillata con qualche goccia di acqua canforata acquistabile in farmacia.

Esistono anche altri espedienti come una zolletta di zucchero o un cucchiaio di aceto disciolti nell’acqua, oppure una pasticca di aspirina effervescente da immergere prima dei fiori.

Quando il mazzo comincia ad afflosciarsi, immergete i gambi per alcuni secondi in acqua bollente, poi tagliatene almeno cinque centimetri e rimetteteli nel vaso di acqua fresca.

Le stanze molto calde non sono indicate per esporre un vaso di fiori, né le zone direttamente irraggiate dal sole.

Proverbio salentino: LA UTTE TAE LU MIERU CA TENE

La botte dà il vino che contiene.

Allo stesso modo, è inutile attendersi delle buone azioni da chi ha un animo malvagio, così come un animo nobile sicuramente genererà nobili comportamenti.

