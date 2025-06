NOTE D’ARTE / “D’Imperfetta Bellezza”, COLLETTIVA AL MUST DA SABATO 7

di Raffaele Polo _________

Si inaugura sabato 7 luglio, alle ore 18,30 presso OFF Gallery – Museo Storico della Città di Lecce la mostra che si protrarrà sino al 15 giugno che affronta un solleticante argomento:

L’imperfezione è il nostro linguaggio segreto.

Un richiamo sottile che svela la bellezza nella sua forma più vera: fragile, incompleta, umana.

La mostra “D’Imperfetta Bellezza” (Con il patrocinio di:Comune di Lecce, ITS Academy della Puglia per il Turismo, il Benessere e le Attività Culturali ed Artistiche) è un percorso espositivo poetico e potente che si snoda attraverso opere d’arte contemporanea capaci di infrangere le regole del bello convenzionale, abbracciando l’asimmetria, l’errore, la ferita.

Allestita negli spazi della OFF Gallery, anima laterale e sperimentale del MUST – Museo Storico

della Città di Lecce, la mostra presenta un corpus di 25 opere tra pittura, scultura, installazione,

fotografia e performance, in un dialogo aperto tra materia, forma e identità.

Ogni lavoro esposto è una crepa che invita la luce a entrare, un’invocazione alla bellezza nascosta

nel margine, nel difetto, nel silenzio delle cose non dette.

I protagonisti

• Gloria Pastore, artista la cui poetica affonda nelle profondità del mito e del simbolo, con

opere esposte nei più prestigiosi musei italiani (Museo Archeologico Nazionale e MADRE

di Napoli, Polo Museale Sapienza di Roma) e collezioni private internazionali. La sua arte,

densa e stratificata, parla all’inconscio e alle radici comuni.

• Daniele Dell’Angelo Custode, scultore e installatore il cui lavoro si muove tra il sacro e il

corpo, la memoria e l’organico. Le sue opere, realizzate con materiali poveri o recuperati,

hanno la forza visiva della rivelazione e il lirismo del frammento.

La presentazione critica della mostra è affidata a Salvatore Luperto, direttore artistico del MACMa di Matino e della Galleria ArtPoetry di Lecce

Gli artisti in mostra

Ademara · Ludovica Atlante · Bepi De Finis · Casali Laura · Michela Cassa · Grazia Ciancitto

· Anna de Donno · Cinzia De Vita · Gloria De Vitis · Francesco Dell Noci · Ecologabit · Claudia

Giancane · Christian Imbriani (sua l’opera riprodotta nella foto di copertina, “PoPerfection”) · Donata M. Licciardello · Rosa Montedoro · Franco Originario

· Silvia Pastano · Giovanni Poti · Reginaarte · Resyart · Laura Sandroni · Maho Sato · Paola Strada

Eventi speciali

• 7 giugno, ore 19:00 – Performance “La memoria del corpo” di Maho Sato, restituzione performativa ispirata ai luoghi ancestrali del Salento

• 11 giugno, ore 18:30 – “Viaggio oltre lo stereotipo” tavola rotonda a cura degli studenti del

corso Narrative Design Destination for Cultural and Artistic Events della Fondazione ITS

Academy IOTA Sviluppo

Progetto partecipativo:

Il Muro delle Imperfezioni – Un’installazione collettiva che raccoglie le fragilità donate dai

visitatori, trasformandole in memoria scritta, gesto condiviso, voce plurale.

La OFF Gallery è lo spazio espositivo “fuori formato” del MUST, pensato per ospitare

sperimentazioni, linguaggi ibridi e progetti artistici site-specific. Un luogo dove l’arte può ancora

permettersi di sbagliare. E nel farlo, incantare.

Il MUST – Museo Storico della Città di Lecce sorge nell’ex monastero di Santa Chiara e racconta

la città con uno sguardo aperto tra passato e contemporaneità.

INFO

327 346 3882

mustlecce.it

Orario di visita: dal martedì alla domenica ore 9.00 – 21.00 (domenica 15 giugno h 9.00 – 12.00)

