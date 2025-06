I DANNI DELLA GUERRA, IL RUOLO DELLA CHIESA CATTOLICA E LA VIA DELLA SETA SECONDO IL DOTTOR GIUSEPPE DELICATI

di Cristina Pipoli __________

Il dottor Giuseppe Delicati (al centro nella foto, durante una conferenza), 64 anni, di Foligno, provincia di Perugia, residente a Borgaro, provincia di Torino, all’interno del suo libro “Resistenza al Transumanesimo-Reagire compatti ai prodromi dell’ibridazione. L’umanoide subisce l’essere umano resiste” (Pathos edizioni, 132 pagg. 16 euro), fa, fra gli alttri argomenti toccati, un’analisi sulla condizione climatica molto attuale.

D- Armi microbiologiche, disastri naturali tra cui siccità e alluvioni, terremoti e frane…Cosa la spinge a essere così attento e avere uno sguardo cosìcritico?

R- Sono sollecitato a essere attento e nello stesso tempo critico nei riguardi delle bugie del Mainstream per cercare di risvegliare il popolo che molto spesso è un gregge addormentato, inerme e ignaro di quello che l’Elite sta facendo nei suoi confronti. Infatti molti non conoscono la geoingegneria climatica ed hanno un atteggiamento rassegnato.

D- Parliamo di guerre e del prezzo del sangue da pagare, può spiegare ai lettori che direzione secondo Lei stiamo prendendo in Italia?

R- In Italia riguardo alla Guerra Nato- Russia e riguardo al conflitto israeliano palestinese c’è la presenza di due grosse fazioni. È senza dubbio positiva l’opera di sensibilizzazione delle coscienze che una parte obiettiva della Controinformazione sta svolgendo sugli Italiani aprendo loro gli occhi sulla carneficina umana sopratutto di donne e bambini che sta operando a danno della Popolazione Palestinese e sull’atteggiamento egoistico e dittatoriale di Zelenski nei confronti del Popolo Ucraino.

D- Quali saranno i danni fisici causati dalla guerra?

R- Conosciamo tutti i danni materiali delle guerre: crisi economica e carestia per perdita di posti di lavoro in ogni settore (industriale commerciale, turistico e agricolo) .Conosciamo un po’ meno i danni arrecati sulla psiche umana, meno eclatanti ma altrettanto spaventosi di quelli materiali. Ne abbiamo avuto un antipasto con la pantomima della pandemia: la perdita dei posti di lavoro ha fatto aumentare i casi di malattie psichiche soprattutto i casi di ansia e depressione.

D- Quali sono le figure del cattolicesimo a Lei, uomo di fede, oltre che da medico uomo di scienza, tanto caro, che hanno previsto questo attuale periodo storico?

R- Figure di spicco del mondo cattolico hanno profetizzato il momento attuale: la Beata Elena Aiello, la Beata Teresa Musco, Bruno Cornacchiola, Suor Agnes Sasagawa di Akita, Edson Glauber e Debora Marasco.

D- Che ruolo sta svolgendo in questo periodo storico la Chiesa cattolica?

R- Nel libro evidenzio la divisione non solo nella società civile, ma anche nel mondo ecclesiale in due gruppi di persone: coloro che cercano il proprio tornaconto mentendo, coltivando i propri orticelli e calpestando i diritti umani del prossimo e coloro che invece insieme al prossimo mirano alla costruzione di un mondo più umano e veramente fraterno.

La Chiesa è attualmente divisa , alla pari della società civile e una parte di essa, ha aderito all’Agenda mondialista 2030 del WEF.

A questa falsa chiesa anticristica, modernista e sincretista ha aderito il vescovo Bergoglio, falso profeta e precursore della figura altrettanto anticristica dell’odierno falso pontefice Leone XIV. Il restante gruppo ecclesiale, minoritario, è quello coordinato da Don Alessandro Maria Minutella (mio Padre spirituale) insieme ai sacerdoti del Sodalizio Sacerdotale Mariano, in comunione spirituale con l’ultimo vero Papa (Benedetto XVI). Questo Resto Cattolico, profetizzato da Paolo VI e Papa Ratzinger si riunirà prossimamente nel Raduno Nazionale di Monza il 29 giugno prossimo.

D- All’interno del libro cita la via della seta e la navigazione di battelli cinesi. A cosa stava alludendo?

R- Riguardo al riferimento alla Via della Seta, voluta e incrementata dal vecchio Governo Conte – Di Maio e poi da quello Draghi, lascio intendere la grande crescita economica cinese nel Nostro Paese, dimostrata dal proliferare in Italia di attività imprenditoriali del Sol Levante che stanno letteralmente soppiantando le attività imprenditoriali italiane nel settore della ristorazione,in quello commerciale, immobiliare e addirittura in quello delle assicurazioni.

